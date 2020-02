Thêm 2 trường hợp nghi nhiễm mới tại Đà Nẵng, Hàn Quốc báo động vì COVID-19 ở mức cao nhất

Đà Nẵng xuất hiện 2 ca nghi nhiễm mới

Thông tin trên Infonet cho biết, lúc 8h sáng 23/2, Sở Y tế Đà Nẵng đã cập nhật tình hình về các trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) trên địa bàn. Theo đó, từ 13h30 chiều 22/02 đến 8h sáng nay 23/02, tại Đà Nẵng ghi nhận thêm 02 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc COVID-19.

Trước đó, ngày 21/2 Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho hay, từ 13h30 chiều 20/02 đến 8h sáng 21/02, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho xuất viện 1 trường hợp người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc và 1 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc COVID-19.

Cho đến thời điểm 8h sáng ngày 21/2, không còn trường hợp nào nghi mắc COVID-19 phải cách ly theo dõi tại các bệnh viện ở Đà Nẵng. Tiếp đó, sáng ngày 22/2 cũng không có ca nào mới nhập viện do nghi ngờ mắc COVID-19. Tuy nhiên, đến 13h30 chiều 22/2 đến 8h sáng 23/2 lại xuất hiện thêm2 ca mới phải nhập viện theo dõi do nghi mắc COVID-19.

Thêm 2 trường hợp nghi nhiễm mới tại Đà Nẵng

Như vậy, kể từ 8h sáng ngày 23/2, trên địa bàn Đà Nẵng có 157 trường hợp nghi mắc COVID-19 phải nhập viện theo dõi. Cụ thể trong đó gồm 155 trường hợp đã được xuất viện, với 33 người nước ngoài (23 người Trung Quốc; 02 người Malaysia; 01 người Cộng Hòa Séc; 01 người Úc; 02 người Ucraina; 01 người Đài Loan; 01 người Pháp; 01 người Đan Mạch; 01 người Singapore) và 122 người Việt Nam.

Về 2 người Việt mới nhập viện do nghi mắc COVID-19, Sở Y tế Đà Nẵng thông tin, họ đang theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, sức khỏe tạm ổn. Bên cạnh đó còn có 7 trường hợp đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng tiếp tục giám sát tại cộng đồng, tất cả đều có Sức Khỏe bình thường.

Hôm 22/02, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã thực hiện giám sát 49 chuyến bay với 3.708 người nhập cảnh. Trong đó, có 335 người phải khai báo y tế. Đồng thời ngành y tế TP đã tiếp nhận kết quả của 116 mẫu xét nghiệm, tất cả đều âm tính với COVID-19, chưa có trường hợp nào dương tính với chủng mới của virus corona.





Hàn Quốc nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 ở mức cao nhất

Cùng ngày hôm nay, hãng thông tấn Yonhap dẫn tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu rõ quốc gia Đông Bắc Á này đã quyết định nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 (nCoV) lên mức cao nhất, sau khi Hàn Quốc ghi nhận thêm hàng trăm ca lây nhiễm mới cuối tuần này.

Theo đó, Tổng thống Moon Jae-in cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường toàn hiện hệ thống đối phó với dịch bệnh bằng việc nâng mức độ cảnh báo lên “Màu Đỏ”, mức cao nhất trong thang cảnh báo của nước này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in quyết định nâng mức cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất

Đồng thời, chính phủ và các chính quyền địa phương tại Hàn Quốc sẽ không do dự triển khai các biện pháp “mạnh chưa từng có” để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 (nCoV). Cũng theo hãng Yonhap, trong ngày hôm nay Hàn Quốc ghi nhận 123 ca nhiễm mới và có 4 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 556.





Kể từ khi xác nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại Hàn Quốc vào ngày 20/1, giới chức nước này đã tập trung thực hiện các biện pháp nhằm phòng tránh dịch bệnh lây lan.

Theo TTXVN, hiện bệnh viện Daenam ở Cheongdo, nơi ghi nhận ca tử vong thứ 4 do nCoV tại Hàn Quốc đã phải cách ly hoàn toàn và được xem là "điểm nóng" của dịch bệnh khi có hơn 110 ca nhiễm nCoV, trong đó có 9 nhân viên y tế.





Trong 4 ca tử vong tại Hàn Quốc, giới chức nước này cho biết, có 3 bệnh nhân ở bệnh viện Daenam và cả người đều trong độ tuổi 50 và 60. Còn trường hợp tử vong còn lại được phát hiện tại nhà riêng ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Giới chức y tế Hàn Quốc lo ngại sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới được phát hiện tại bệnh viện này do nguy cơ dễ xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân - những người dễ bị virus xâm nhập.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức dịch bệnh corona sáng 23-2 Bản tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán viêm phổi - TIN TỨC 24H ONLINE