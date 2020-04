Thêm 21 bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19 được xuất viện, 3 ca nặng chuyển biến tốt

Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chiều ngày 17/4 cả nước ghi nhận 21 trường hợp nhiễm COVID-19 khỏi bệnh và được xuất viện.





Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có 17 bệnh nhân:

BN108: 19 tuổi, nam, ở Cầu Giấy, Hà Nội. Vào viện ngày: 21/03/2020. Xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

BN128: 20 tuổi, nam, ở Lê Chân, Hải Phòng. Bệnh nhân nhập viện ngày 24/03/2020. Đã 3 lần xét nghiệm âm tính. Tình trạng Sức Khỏe hiện thời tích cực, không sốt, khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

BN133: 65 tuổi, nữ, ở Lai Châu, được vào viện ngày 25/03/2020. 2 lần xét nghiệm âm tính. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, hết sốt 16 ngày, không khó thở.



BN139: 24 tuổi, nữ, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào viện ngày: 23/03/2020. Xét nghiệm: 2 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, tim đều, rõ. Phổi không ran, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN169: 47 tuổi, nữ, ở Đống Đa, Hà Nội (là nhân viên căng tin BV Bạch Mai). Vào viện ngày: 28/03/2020. Xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.



BN172: 35 tuổi, nữ, ở Quốc Oai, Hà Nội. Vào viện ngày 25/03/2020. Xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh hết sốt 12 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

BN173: 43 tuổi, nữ, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Vào viện ngày: 27/03/2020. Xét nghiệm: 2 lần âm tính. Hiện tại,bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

BN174: 57 tuổi, nữ, ở Phú Lương, Thái Nguyên (là nhân viên căng tin BV Bạch Mai. Vào viện ngày 28/03/2020. Xét nghiệm: 2 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

BN183: 43 tuổi, nữ, ở Cầu Giấy, Hà Nội. Là nữ phóng viên duy nhất mắc COVID-19 tại Việt Nam. Cô vào viện ngày: 29/03/2020. Xét nghiệm: 3 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhấn sức khỏe tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi không rale. Bụng mềm, không chướng.

BN191: 36 tuổi, nữ, ở Hưng Hà, Thái Bình (là nhân viên căng tin BV Bạch Mai). Vào viện ngày: 30/03/2020. Xét nghiệm 3 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

Nữ phóng viên duy nhất mắc bệnh cũng đã xuất viện



BN213: 40 tuổi, nữ, ở Thanh Oai, Hà Nội. Vào viện ngày: 30/03/2020. Xét nghiệm 3 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.





BN217: 25 tuổi, nữ, ở Nam Đàn, Nghệ An. Vào viện ngày: 01/04/2020. Xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.



BN219: 59 tuổi, nữ, ở Văn Lâm, Hưng Yên. Vào viện ngày: 25/03/2020. Xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.



BN221: 24 tuổi, nữ, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vào viện ngày: 29/03/2020. Xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại, BN tỉnh, hết sốt 9 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.



BN223: 29 tuổi, nữ, ở Hải Hậu, Nam Định. Vào viện ngày: 26/03/2020. Xét nghiệm 3 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 13 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.



BN242: 34 tuổi, nữ, ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Vào viện ngày: 06/04/2020. Xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, hết sốt 9 ngày, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

BN251: 64 tuổi, nam, ở Bình Lục, Hà Nam. Vào viện ngày: 09/04/2020. Xét nghiệm 3 lần âm tính. Hiện tại, BN tỉnh, tiếp xúc được, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan- Ninh Bình

BN 229: nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Nhập viện ngày02/4/2020. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/4-12/4/ và lần 3 vào ngày 14/4/2020.





Tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh (Bệnh viện Dã chiến số 1)

BN 105: nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam.



BN 106: nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam.



BN 144: nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam.

Cùng với đó, tình hình điều trị cùa các bệnh nhân 19, 91 và 161 trong ngày 17/4 cũng chuyển biến tốt. Theo Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

BN19 (64 tuổi), là bác BN17 đã có đáp ứng tốt, gọi hỏi giao tiếp được, nhận biết không gian, thời gian, bản thân tốt, không liệt khu trú, không có phù, bệnh nhân không sốt trong ngày 16/4.



Bệnh nhân 161 (88 tuổi) thở máy qua nội khí quản, thông khí 2 bên rõ, tiếp tục cho bệnh nhân tập thở, huyết áp 110/60mmHg. Hiện nay, gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm, liệt nửa người trái, bệnh nhân còn sốt cơn dao động trong ngày, men gan xu hướng giảm.



Bệnh nhân 91 là phi công người Anh hiện không sốt, vẫn duy trì thở máy, có nhịp tự thở, không chảy máu mũi miệng, kiểm soát rối loạn đông máu tạm ổn. Kết quả chụp X-quang phổi không tổn thương, xấu thêm.

