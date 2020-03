Thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, 1 trường hợp là nhân viên Công ty Trường Sinh

Theo thông báo của Bộ Y tế, 3 ca nhiễm COVID-19 mới gồm 1 trường hợp là nhân viên Công ty Trường Sinh; 1 trường hợp lái xe riêng của BN 124 và BN 151; 1 trường hợp là người Brazil trú tại TP Hồ Chí Minh. Người này là chồng của BN151 và đồng nghiệp của BN124.

Chi tiết về các ca nhiễm mới:

Bệnh nhân 205 (BN205): Bệnh nhân nam, 41 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai

Đến thời điểm hiện tại, số ca mắc COVID-19 của Công ty TNHH Trường Sinh được ghi nhận là 23 ca.

Bệnh nhân 206 (BN206): Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 48 tuổi, có địa chỉ tại phường An Phú, Quận 2, TPHCM. Bệnh nhân là lái xe riêng của BN124 và BN151, hàng ngày đưa đón hai người đến các chi nhánh công ty tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi BN124 được phát hiện, ngày 23/3/2020, BN206 được tiếp cận điều tra, chuyển cách ly tập trung tại khu C - Trường Thiếu sinh quân, huyện Củ Chi (TPHCM).

Ngày 27/3/2020, bệnh nhân có triệu chứng đau rát họng và ngày 28/3/2020 được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi với tình trạng Sức Khỏe ổn, không ho, không sốt, không khó thở.

Việt Nam ghi nhận 207 ca nhiễm COVID-19 tính đến 18h ngày 31/3

Bệnh nhân 207 (BN207): Bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, 49 tuổi, trú tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là chồng ca BN151 và là đồng nghiệp BN124.

Ngày 22/3/2020, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Quận 2 tiếp cận điều tra và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với kết quả âm tính với SARS-COV-2.

Ngày 23/3/2020, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại khu C - Trường Thiếu sinh quân, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 27/3/2020, bệnh nhân có đau họng và ngày 28/3/2020 được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân chuyển sang khu điều trị Bệnh viện Dã chiến Củ Chi với tình trạng sức khỏe ổn, không ho, không sốt, không khó thở.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã ghi nhân 207 ca nhiễm COVID-19, trong đó 57 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước. 3 bệnh nhân nặng đã có xét nghiệm âm tính lần 1 nhưng do có bệnh nền nên sức khỏe vẫn yếu.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ khuyến cáo:

- Các cơ quan bố trí cán bộ làm việc tại nhà.

- Hạn chế đến cơ quan, trừ trường hợp họp trực quan trọng không thể vắng mặt.

- Hạn chế ra đường, di chuyển giữa các tỉnh trừ trường hợp công vụ đặc biệt.

