Thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 6/4, đã có 95 ca bệnh được chữa khỏi

Danh sách các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và chuyển viện ngày 6/4 gồm:

BN 122 là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, nhập viện hôm 22/3.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 30/3; lần 2 vào ngày 01/4 và âm tính lần 3 vào ngày 03/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.



Bệnh nhân ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh

ngụ phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cô gái này là du học sinh ở Anh, đi chuyến bay VN0050 về Việt Nam tại sân bay Cần Thơ ngày 22/3. Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ từ ngày 24/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 3 lần vào các ngày 31/3, 01/4 và 02/4.

BN 154 là nữ, 23 tuổi,điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ từ ngày 24/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 3 lần vào các ngày 31/3, 01/4 và 02/4. Sức Khỏe bệnh nhân hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, ăn uống bình thường, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN 154 tặng hoa cảm ơn các bác sĩ

BN 117 là nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh từ ngày 22/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 2 lần vào các ngày 30/3 và 31/3, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.



Một bệnh nhân khác cũng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh là BN 118, nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện hôm 22/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 2 lần vào các ngày 30/3 và 31/3.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được chuyển khỏi bệnh viện về cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Ngày 6/4 là sáng thứ hai liên tiếp Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới nào. Đây cũng là thời điểm tròn 1 tháng dịch COVID-19 bùng phát lần thứ hai tại Việt Nam, kể từ khi phát hiện ca bệnh thứ 17.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 6/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, tính tới hôm nay (6/4), chúng ta đã trải qua đúng 1 tháng kể từ giai đoạn II. Nếu kể từ ngày phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên thì đã qua 2 tháng rưỡi. Thời điểm đó, Việt Nam là một trong số vài nước bị lây nhiễm.

Tới nay, khi dịch bệnh đã lan ra toàn thế giới thì Việt Nam có 241 người nhiễm bệnh, đứng thứ 96 trên thế giới về số ca nhiễm và là 1 trong 3 nước có trên 200 ca nhiễm bệnh mà chưa có người tử vong. Có thể khẳng định tới giờ phút này, Việt Nam đã và đang kiểm soát được dịch bệnh.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19

