Thêm 4 ca mắc COVID-19 mới là người nhập cảnh, Việt Nam có 318 ca

Bản tin lúc 18h ngày 16/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 công bố thêm 4 ca mắc mới COVID-19. Cả 4 trường hợp này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 318 ca.



BN315 là nam, 39 tuổi, từ Campuchia về nước và nhập cảnh trái phép qua đường mòn vào lúc 15h30 ngày 2/5, đến nhà người dì ruột tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Tân Châu (Tây Ninh).

Được gia đình người dì vận động, người đàn ông này đã tới ngay công an xã trình báo, được giữ cách ly tại xã tới sáng 3/5. Sáng 3/5 được đưa đi cách ly tập trung tại K71.

Ngày 5/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sau 10 ngày, đến tối 15/5, mẫu xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



BN316 là nam, 19 tuổi, có địa chỉ tại TP Đà Nẵng. Ngày 14/5 từ Philippines về nước trên chuyến bay số hiệu QH9352, ngay sau khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, được đưa đi cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 15/5 người này có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp.

BN317 là nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại Diên Khánh, Khánh Hoà. Ngày 13/5, từ Liên bang Nga về nước trên chuyến bay VN0062, sau khi nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn được đưa đi cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình cơ sở 1.

Ngày 16/5/2020 mẫu bệnh phẩm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

BN318 là nữ, 41 tuổi, có địa chỉ tại TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Ngày 13/5, từ Liên bang Nga về nước trên chuyến bay VN0062, sau khi nhập cảnh sân bay Vân Đồn được đưa đi cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình cơ sở 1.

Mẫu xét nghiệm ngày 13/5 đến 16/5 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Tính tới thời điểm hiện tại, trên chuyến bay VN0062 từ Liên bang Nga về Việt Nam ngày 13/5 có 27 hành khách dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 16/5: Đã tròn 30 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong tổng số 318 ca bệnh đã ghi nhận có tổng cộng 178 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 302



- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.179



- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.680

