Thêm 4 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1 bệnh nhân ung thư máu và 2 người liên quan đến quán bar Buddha

4 bệnh nhân mới nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố vào tối 3/4 có một trường hợp được cách ly ngay khi nhập cảnh, một người là bệnh nhân ung thư máu, 2 người còn lại liên quan đến quán bar Buddha.



Thông tin của 4 bệnh nhân cụ thể như sau:



BN234: Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. Ngày 17/3, bệnh nhân từ Paris về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines, số hiệu VN2106, số ghế 45, nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3.



Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7, TP.HCM. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân được xét nghiệm lần một, cho kết quả âm tính và có Sức Khỏe ổn định.



Ngày 30/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ, TP.HCM.

BN235: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh. Ngày 14/3, người này đến quán Bar Buddha (TP.HCM). Bệnh nhân không có triệu chứng, được cách ly tập trung tại quận 9, TP.HCM.



Mẫu bệnh phẩm từ Bệnh viện Quận 9, TP.HCM gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho kết dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.



BN236: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, quốc tịch Anh, địa chỉ lưu trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Ngày 14/3, bệnh nhân đi quán bar Buddha, tiếp xúc trường hợp bệnh Covid-19. Từ ngày 25/3, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Học viện chính trị Quận 9.



Kết quả xét nghiệm lần một ngày 29/3: Không xác định; được lấy mẫu lần 2 ngày 1/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được chuyển đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

BN237: Bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyển nhiều địa điểm như: Ninh Bình (17/3), TP.HCM (21-22/3); quay lại Hà Nội từ 22/3 đến nay. Bệnh nhân bị ung thư máu (bạch cầu cấp).



Ngày 26/3, bệnh nhân bị tai nạn, được chở vào Bệnh viện Việt Pháp bằng xe cấp cứu 115, sau đó quay lại khách sạn.



Ngày 31/3, bệnh nhân bị chảy máu mũi nhiều, được người nhà đưa sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được khám và chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.



Sáng 1/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.



Cũng theo thống kê từ Bộ Y tế, đến chiều 3/4, Việt Nam có tổng số 85 người đã được chữa khỏi bệnh.

