Thêm 4 ca nhiễm COVID-19, Việt Nam ghi nhận 255 trường hợp

Chiều tối ngày 9/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam vừa ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới tại Việt Nam là 255.

Bệnh nhân thứ 252 (BN252) là nam giới, 6 tuổi, uốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phường 12, Quận 5, là nam giới, 6 tuổi, uốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phường 12, Quận 5, TP. HCM . Bệnh nhân sống tại Campuchia, gia đình có 5 người trong đó 2 người đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Campuchia.

Ngày 8/4, bệnh nhân cùng 2 người còn lại trong gia đình trở về Việt Nam, nhập cảnh ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Kết quả cho thấy BN252 dương tính với virus corona chủng mới, hiện đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Hai người đi cùng bệnh nhân có kết quả âm tính.

Bệnh nhân thứ 253 (BN253) là nữ giới, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân có địa chỉ tại Mê Linh, Hà Nội, là chị dâu, ở gần nhà và có tiếp xúc gần với BN243.

Ngày 6/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 9/4 xác nhận bệnh nhân dương tính với COVID-19 . Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân thứ 254 (BN254): Bệnh nhân là nam giới, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thường trú ở Mê Linh, : Bệnh nhân là nam giới, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thường trú ở Mê Linh, Hà Nội . BN254 có tiền sử dịch tễ tiếp xúc gần với BN243, BN250.

Ngày 9/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội do đang điều trị chạy thận ở đây.

Bệnh nhân thứ 255 (BN255) là nam giới, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Bắc Quang, Hà Giang. Tiền sử dịch tễ của bệnh nhân cho biết ngày 27/3, bệnh nhân từ Nga về sân bay Nội Bài trên chuyến bay số hiệu SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung ở Vĩnh Phúc. Ngày 8/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tính tới thời điểm hiện tại, 128 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Hiện còn 127 trường hợp đang điều trị tại 17 cơ sở y tế trên cả nước, đa số trong tình trạng Sức Khỏe ổn định.

