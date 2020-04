Thêm 4 địa phương đón học sinh trở lại từ 23/4, trường đại học đầu tiên thông báo ngày đi học

Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định, học sinh đến trường nên giữ khoảng cách an toàn 1,5m. Ngoài ra, mỗi lớp cũng không được quá 20 em. Đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp.

Đến ngày 21/4, có 3 địa phương là Cà Mau, Thái Bình và Thanh Hóa cho học sinh lớp 9 và lớp 12 quay trở lại trường sau thời gian dài cách ly xã hội . Nhiều tỉnh thành khác cũng đang cân nhắc về vấn đề này. Do đó, hiện tại dư luận và nhiều phụ huynh đang rất quan tâm về công tác chuẩn bị của ngành giáo dục trong việc đảm bảo an toàn cho các em học sinh đến lớp.

Theo Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, các địa phương sẽ được phân loại theo mức độ nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp. Trường học phải an toàn thì mới cho học sinh đi học trở lại.

Với những tỉnh thành có nguy cơ thấp, nếu đảm bảo điều kiện an toàn thì nhà trường có thể cho học sinh đi học trở lại. Riêng những tỉnh có nguy cơ và nguy cơ cao, Bộ GD&ĐT khuyến nghị chưa nên cho học sinh đi học.

Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Theo đó, Bộ GD&ĐT cùng Bộ Y tế đã ban hành công văn số 550/BGDĐT-GDTC, ngày 25/2 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học và hướng dẫn chi tiết về trường học an toàn của học sinh trước, trong và sau khi đến trường.

Nhà trường cần vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp học; chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng tại vị trí thuận lợi. Những vật dụng thường xuyên cầm nắm như tay vịn cầu thang, tay nắm cửa phải được vệ sinh sạch sẽ.

Trang bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học và học liệu được được khử khuẩn, đam bảo ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm. Khuôn viên nhà trường phải được kiểm soát chặt chẽ.

Giáo viên, nhân viên cần tập huấn phòng dịch, thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn học sinh thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh như Bộ Y tế hướng dẫn.

Những cơ sở giáo dục có dịch vụ đưa, đón học sinh bằng ôtô đều phải tiến hành khử khuẩn hai ngày một lần, trước và sau khi đưa đón học sinh; thực hiện việc giao nhận Trẻ em , học sinh tại cổng, không cho người có biểu hiện Sức Khỏe không bình thường vào trong.

Kết thúc mỗi buổi học, nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định. Nhà trường kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác, chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Ảnh minh họa.

5 điều cần lưu ý khi cho học sinh đi học trở lại như sau: Một là, trước khi đến trường học sinh cần được đo nhiệt độ, đảm bảo cơ thể bình thường, không sốt; hai là, trường học phải có đủ nơi rửa tay, nước khử khuẩn cho học sinh; ba là, học sinh phải đeo khẩu trang, không nhất thiết là khẩu trang y tế, có thể là khẩu trang vải kháng khuẩn.

Bốn là, nhà trường không tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm, tập thể, chào cờ diễn ra trong lớp học; năm là, đảm bảo giãn cách xã hội, học sinh phải đảm bảo khoảng cách ngồi 1,5 m và phải tách lớp học. Nếu lớp học quá đông, nhà trường tách làm đôi hoặc hơn nữa, đảm bảo phòng học không quá 20 em.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương nhằm cụ thể hóa văn bản số 550 và thêm một số yêu cầu trong điều kiện cụ thể có dịch.





Thêm 4 địa phương đón học sinh trở lại trường từ ngày 23/4



Có thêm 4 tỉnh thành là Yên Bái, Gia Lai, Hải Dương, Hải Phòng vừa quyết định cho học sinh trở lại trường học từ ngày 23/4.

Cụ thể, UBND thành phố Hải Phòng vừa quyết định cho học sinh khối lớp 9 và 12 đi học trở lại trường từ 23/4; học sinh khối Mầm non, Tiểu học, THCS (lớp 6, 7, 8) và THPT (lớp 10, 11) đi học trở lại từ ngày 27/4.

Ảnh minh họa.



UBND tỉnh Yên Bái cho học sinh khối lớp 9, lớp 12 các trường THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và các trường trung cấp trở lại trường học từ ngày 23/4.



Tại tỉnh Gia Lai, học sinh lớp 9 và lớp 12 hệ giáo dục phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên đi học lại kể từ ngày 23/4. Học sinh, sinh viên, học viên còn lại của các cơ sở giáo dục, đạo tào trên địa bàn sẽ tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Hải Dương vừa ra thông báo cho lớp 12 bậc THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và lớp 9 bậc THCS sẽ bắt đầu tới trường từ ngày 23/4. Học sinh các lớp 6, 7, 8, 10, 11 bắt đầu đi học từ ngày 27/4. Riêng với bậc Tiểu học và Mầm non sẽ đi học từ 4/5.



Trường đại học đầu tiên cho sinh viên đi học trở lại từ 18/5



Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ĐHQG - HCM về các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 cũng như ý kiến của Bí thư Thành uỷ tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về thời điểm cho phép sinh viên, học sinh quay trở lại trường học, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật đã thông báo đến các đơn vị thuộc Trường cùng toàn thể giảng viên và sinh viên chính quy về điều chỉnh kế hoạch học kỳ II năm học 2017 – 2020.

Theo đó, sinh viên chính quy dự kiến quay trở lại học ngày 18/5/2020. Việc dạy và học online sẽ được tiếp tục theo thời khoá biểu do Phòng Đào tạo xếp cho đến khi trở lại trường.

Your browser does not support HTML5 video.

Người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam được cách ly như thế nào

Xem thêm: Thông tin mới nhất về thời gian và hình thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Thùy Nguyễn (t/h)