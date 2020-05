Thêm 4 nghi can vụ hai băng nhóm côn đồ hỗn chiến khiến 1 người chết ra đầu thú

Chiều 17/5, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay đơn vị đã xác định có hơn 30 người thuộc hai băng nhóm côn đồ hỗn chiến phía trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, TP Quy Nhơn lúc rạng sáng 16/5. Vụ hỗn chiến đã khiến 1 nam thanh niên tử vong, nạn nhân là anh L.Đ.Đ (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn).

Nhóm côn đồ thứ nhất do Lê Minh Hòa cầm đầu gồm khoảng 16 - 18 thanh niên, nhóm côn đồ sau do Huỳnh Văn Hậu cầm đầu, có khoảng 12 - 15 người tham gia. Một cán bộ cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bình Định nói: "Chúng tôi đã tạm giữ 3 xe máy do nhóm của Hậu bỏ lại hiện trường, một khẩu súng và nhiều dao, mã tấu, mác...của hai băng nhóm". Hiện đã có thêm 4 nghi can liên quan đến vụ việc ra đầu thú, cơ quan điều tra đang tạm giữ 2 người, tiếp tục kêu gọi, vận động các thanh niên khác ra đầu thú.

Tại trụ sở công an, các nghi can khai nhận hỗn chiến do xảy ra mâu thuẫn trong việc mua bán cỏ Mỹ. Ngày 15/5, Khánh thuộc băng nhóm của Lê Minh Hòa đã tới phường Đống Đa mua cỏ Mỹ về hút. Tuy nhiên, khi Khánh đi qua nhà Huỳnh Văn Hiền thì bị Hiền chặn đánh, sau đó Khánh về kể lại chuyện với Hòa. Để trả thù, Hòa dẫn theo 5 người đến nhà Hiền, đánh Hiền trọng thương phải chuyển tới viện cấp cứu. Huỳnh Văn Hậu sau đó vào thăm anh trai, rồi gọi điện cho Hòa và hẹn nhau ra giải quyết.

Rạng sáng ngày 16/5, hai nhóm mang vũ khí tới điểm hẹn và hỗn chiến. Một người trong nhóm Hậu nổ súng thị uy nhưng không trúng người. Trong khi đó, băng nhóm của Hòa lao vào chém anh Đ. (thuộc băng nhóm của Hậu) nhiều nhát trên cơ thể, 1/3 cẳng tay phải đứt lìa.

Sau đó, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, người dân đưa nạn nhân tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Đ. đã tử vong sau đó. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

