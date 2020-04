Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, Hà Giang truy vết những người liên quan BN 268

5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Ngày 25/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cho biết, đơn vị đã điều trị khỏi và cho 5 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, cụ thê gồm:



Bệnh nhân số 167: J.S.Hoslund, nữ, 20 tuổi, Đan Mạch (Denmark) vào viện ngày 24/3. Tính đến nay đã được 1 tháng điều trị, bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

Bệnh nhân số 176: P.T.K.L, nữ, 38 tuổi, thường trú tại Hưng Hà, Thái Bình. Bệnh nhân được đưa vào viện ngày 28/3, đến nay đã có kết quả âm tính 2 lần với virus corona. Đến nay, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

Thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 25/4





Bệnh nhân số 195: K.T.H, nữ, 41 tuổi, trú tại, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội vào viện ngày 30/3. Nữ bệnh nhân 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

Bệnh nhân số 253: B.T.N, nữ, 41 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội, vào viện ngày 7/4. Có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus corona. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

Bệnh nhân số 258: Đ.T.N.N, nữ, 47tuổi trú tại Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân được đưa vào viện điều trị từ ngày 9/4, đến nay 2 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona.





Hà Giang dự kiến 1.000 xét nghiệm nhanh

Cùng ngày hôm nay 25/4, ông Lương Triệu Huynh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn cho biết, từ ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân ở huyện Đồng Văn có liên quan đến bệnh nhân số 268.



Kết quả, trong 2 ngày vừa qua đã có 542 người được xét nghiệm nhanh. Dự kiến, có khoảng 1.000 người phải tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19. Cho đến sáng nay, huyện Đồng Văn đã truy vết được 79 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 268, những người có tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) với bệnh nhân số 268 là 577 người.

Hà Giang tiến hành xét nghiệm nhanh, tìm dấu tích những trường hợp liên quan đến BN268





Theo ông Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, việc triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân ở huyện Đồng Văn là một trong những biện pháp tiếp tục truy vết nguồn gốc lây bệnh cũng như truy vết các đối tượng F3 và F4 nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn.



Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã yêu cầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; thành lập thêm nhiều điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại huyện Đồng Văn, nơi ghi nhận ca bệnh số 268 và cũng là trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại Hà Giang.







Như vậy, tính đến thời điểm ngày 25/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, số ca mắc COVID-19 vẫn ở mức 270. Ngoài có 5 ca tái nhiễm COVID-19 sau khi được công bố khỏi bệnh, hiện lại có thêm 5 bệnh nhân điều trị virus SAR-CoV-2 được điều trị khỏi và xuất viện.





Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức dịch bệnh corona (Covid-19) sáng 25/4