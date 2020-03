Thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, 1 người bị nhiễm bệnh trong cộng đồng

Đến 6h sáng 1/4, theo cáo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 212. Cụ thể như sau:



BN209: Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, đang nấu ăn tại Công ty Xăng dầu Khu vực I.



Từ ngày 18/3 - 24/3, bệnh nhân tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 là BN163 tại bếp ăn công ty Xăng Dầu Khu vực I.

Những người có tiếp xúc gần với BN209 bao gồm: Chồng, hai con trai, mẹ đẻ và người giúp việc. Sau khi xác định đây là trường hợp tiếp xúc gần có yếu tố nguy cơ cao, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã chuyển bệnh nhân tới cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.



BN210: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, có địa chỉ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ Thái Lan về ngày 20/3, trước đó có tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 là BN201.



Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đưa về khu cách ly của tỉnh và lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV 2. Ngày 29/3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng sức khỏe ổn định.

BN211: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, du học sinh tại Mỹ, có địa chỉ tại phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ngày 19/3, bệnh nhân từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh Abu Dhabi và Bangkok, đến Hà Nội ngày 20/3.



Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 24, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngày 24/3, xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Ninh Bình cho kết quả dương tính SARS- COV-2. Ngày 25/3, mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khỏe ổn định.



BN212: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp kinh doanh tự do, có địa chỉ tại Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình. Bệnh nhân cùng chồng từ Nga về Việt Nam ngày 27/3 trên chuyến bay mang số hiệu SU290 (ghế 42C). Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân cùng chồng được chuyển đến khu cách ly trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc.



Ngày 29/3, bệnh nhân xuất hiện biểu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ, được chuyển lên cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và có kết quả dương tính với SARS-COV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

