Thêm 5 ca mắc COVID-19, một người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Trong số 5 bệnh nhân COVID-19 được Bộ Y tế công bố chiều 2/4 có 1 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai , 2 ca lây do tiếp xúc với người bệnh và 2 ca còn lại là người nhập cảnh từ nước ngoài về.



Ngày 26/3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho và sốt, được chuyển tới cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.



Ngày 30/3, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân 224 là nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, Q.2, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có thời gian sống cùng phòng với BN158 tại chung cư Masteri, thời điểm đó chưa có triệu chứng lâm sàng.



Từ ngày 27/3 bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường HUFLIT, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, điều trị.

Bệnh nhân 225 là nam, 35 tuổi, quê An Đông, An Dương, Hải Phòng, làm việc ở Matxcova, Nga về nước trên chuyến bay SU290 ghế 50D ngày 25/3/2020. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tại Đại học FPT- Hòa Lạc, Thạch Thất. Sau xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 226 là nam, 22 tuổi, về nước cùng chuyến bay với BN 212 ngày 27/3 và được cách ly tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc. Sau xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến chiều 2/4, cả nước đã ghi nhận 227 ca mắc COVID-19. Đã có tổng số 75 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, bao gồm cả 16 bệnh nhân điều trị đợt 1.



