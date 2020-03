Thêm 5 ca nhiễm COVID-19 mới, 1 ca cách ly ngay khi nhập cảnh còn 4 ca liên quan đến BV Bạch Mai

Trong 5 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, có 4 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai , 1 ca đã được cách ly ngay khi nhập cảnh. Cụ thể:



BN175: Bệnh nhân nam, 57 tuổi, làm việc tại Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh nhân nam, 57 tuổi, làm việc tại Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

BN176: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, làm việc tại Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

BN177: Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, làm việc tại Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người.

BN178: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, làm việc tại Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, đang ở Thái Nguyên và được xét nghiệm dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Đại Từ, Thái Nguyên.

BN179: 62 tuổi, địa chỉ ở quận Hà Đông, TP Hà Nội. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay EK394, nhập cảnh ngày 18/3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân và những người tiếp xúc gần được cách ly riêng tại khu cách ly, tình trạng 62 tuổi, địa chỉ ở quận Hà Đông, TP Hà Nội. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay EK394, nhập cảnh ngày 18/3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân và những người tiếp xúc gần được cách ly riêng tại khu cách ly, tình trạng Sức Khỏe ổn định.

Theo Bộ Y tế, tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 11.528; tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 3.215; tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 75.085 (trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 38.372). Tổng số mẫu xét nghiệm âm tính là 35.634.

Bộ Y tế khuyến cáo đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ 12 tới 27/3 thực hiện các biện pháp sau đây:

- Gửi tin nhắn thông báo họ tên đầy đủ và địa chỉ nơi ở của mình vào số điện thoại 8889.

- Liên lạc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương để được tư vấn.

- Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI (ncovi.vn), hoặc khai trực tuyến tại tokhaiyte.vn, thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe để được tư vấn và trợ giúp.



Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn (t/h)