Thêm 5 người nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận, bệnh nhân nhỏ nhất mới 2 tuổi

Chiều 12/3, theo Zing , Bộ Y tế công bố đơn vị vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận , nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 4 ca. Trước đó, Viện Pasteur Nha Trang đã tiếp nhận 56 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận từ những người tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần các bệnh nhân nhiễm COVID-19 (diện F1) trên địa bàn tỉnh. Kết quả, có 5 mẫu bệnh phẩm dương tính với COVID-19, cụ thể như sau:

Bệnh nhân thứ 40 là nữ bệnh nhi mới 02 tuổi, quê TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34 (BN34).

Bệnh nhân thứ 41 là nam giới, 59 tuổi, quê TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN34.

Bệnh nhân thứ 42 là nam giới, 28 tuổi, quê tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với BN34.

Bệnh nhân thứ 43 là nữ giới, 47 tuổi, quê tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 38 (con dâu BN34).

Bệnh nhân thứ 44, nam giới, 13 tuổi, quê huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 37 (nhân viên của BN34).

Trước đó, Bình Thuận ghi nhận ca mắc đầu tiên là bệnh nhân thứ 34, 51 tuổi, trở về từ Mỹ, nhập cảnh tại Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Sau đó, virus đã tiếp tục lây nhiễm từ BN34 sang 3 bệnh nhân khác là con dâu, tài xế và nhân viên. Hiện tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 9 ca mắc SARS-CoV-2.



Bộ Y tế khuyến cáo cộng đồng chú ý khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nghi nhiễm virus corona . Người dân cầu đeo khẩu trang, tự cách ly ở phòng riêng thoáng khí, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2m. Đồng thời, người có biểu hiện trên cần chủ động gọi cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) để được tư vấn hoặc đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị.Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 44 trường hợp dương tính với COVID-19 , trong đó có 16 bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn và xuất viện. Những địa phương có người nhiễm COVID-19 là: Vĩnh Phúc (11); Bình Thuận (09); Hà Nội (05); TP.HCM (04); Quảng Ninh (04); Đà Nẵng (03); Lào Cai (02); Quảng Nam (02); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Ninh Bình (01); Huế (01).

