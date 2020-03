Thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới là nhân viên công ty cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai

6h30 ngày 30/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 6 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 194 trường hợp. Các bệnh nhân mới đều là nhân viên Công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai . Cụ thể:

Bệnh nhân 189 (BN189): Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại Tân Quang, Nông Cống, Thanh Hóa, là nhân viên thuộc bộ phận chuyển phát nước sôi của Công ty TNHH Trường Sinh tại các khoa/phòng Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại Tân Quang, Nông Cống, Thanh Hóa, là nhân viên thuộc bộ phận chuyển phát nước sôi của Công ty TNHH Trường Sinh tại các khoa/phòng Bệnh viện Bạch Mai . Bệnh nhân ở cùng nhà với 2 trường hợp làm cùng công ty dương tính với virus Sars-CoV-2.

Trong 2 tuần trở lại đây, bệnh nhân không đi đâu xa khỏi khuôn viên bệnh viện. Ngày 25/3/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, đau họng và sốt. Ngày 28/3/2020, bệnh nhân được chuyển vào cách ly tại BVNĐTW cơ sở Đông Anh, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh, tình trạng Sức Khỏe ổn định.

Bệnh nhân 190 (BN190): Bệnh nhân nữ, sinh năm 1971;

Bệnh nhân 191 (BN191): Bệnh nhân nữ, sinh năm 1984;

Bệnh nhân 192 (BN192): Bệnh nhân nữ, sinh năm 1997;

Bệnh nhân 193 (BN193): Bệnh nhân nữ, sinh năm 1999;

Bệnh nhân 194 (BN194): Bệnh nhân nữ, sinh năm 1978.

Thông tin về các ca bệnh này Bộ Y tế sẽ cập nhật sau.

Cùng trong sáng nay, Bộ Y tế cũng thông tin, do sai sót nên trong bản Thông tin báo chí phát hành lúc 18h30 ngày 29/3, Bộ đã để trùng lặp trường hợp BN184 với trường hợp BN173 đã công bố trước đó và sai chi tiết của BN185. Nay xin thay vào vị trí BN184 ca bệnh sau đây, đồng thời cung cấp thông tin chuẩn về BN185.

Bệnh nhân 184 (BN184): Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An, là nhân viên thuộc bộ phận bán hàng và chuyển phát nước sôi của Công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin và các khoa/phòng Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân ở cùng nhà với 2 trường hợp làm cùng công ty dương tính với Sars-CoV-2.

Trong 2 tuần trở lại đây, bệnh nhân không đi đâu xa khỏi khuôn viên bệnh viện. Ngày 28/3/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, cùng ngày, bệnh nhân được chuyển vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân 185 (BN185): Bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Bệnh nhân vào chăm anh rể điều trị tại Khoa Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai các ngày từ 15 - 16/3 và 18-19/3, trong đó có ít nhất 2 lần qua căng tin của bệnh viện để ăn và mua đồ.

Ngày 28/3/2020, xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho kết quả dương tính với virus Sars-CoV- 2, sau đó bệnh nhân được chuyển vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh. Cùng ngày mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Tính đến nay, tổng số bệnh nhân tại ổ dịch Công ty TNHH Trường Sinh là 16 trường hợp. Chỉ có 2 ca bệnh là nhân viên viên Y tế của bệnh viện Bạch Bạch Mai. Hiện cơ quan y tế đang tiến hành điều tra dịch tễ nhân viên công ty Trường Sinh. Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn công ty này, điều tra nguồn lây nhiễm bệnh.

Bộ Y tế thành thật xin lỗi vì những sai sót nêu trên.

