Thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 233

6h ngày 3/4, Viện Vệ sinh Dịch tễ TW công bố thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó, có 5 ca nhiễm là người từ nước ngoài về đã được các ly ngay từ khi nhập cảnh, 1 ca còn lại là nhân viên Công ty Trường Sinh.

Thông tin cụ thể của các ca bệnh:

Bệnh nhân 228 (BN228): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân 229 (BN229): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

Trong 6 ca bệnh mới, có 1 trường hợp là nhân viên Công ty Trường Sinh

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. CA BỆNH 230 (BN230) Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân (BN231): Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, có địa chỉ tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, là nhân viên Công ty Trường Sinh.

Ngày 27/3, bệnh nhân cùng đoàn của Bệnh viện Bạch Mai công tác tại tỉnh Hà Nam. Sau khi nhận thông tin về ca dương tính từ Bệnh viện Bạch Mai , Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam đã thực hiện cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân 232 (BN232): Bệnh nhân nam, 67 tuổi, có địa chỉ tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 233 (BN233): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, có địa chỉ tại Diễn Châu, Nghệ An. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 233 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có 75 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện. Các ca nhiễm còn lại đang được điều trị tại hơn 20 cơ sở y tế trến toàn quốc, Sức Khỏe ổn định.

Để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân: 1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. 2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m. 3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa; lau rửa thường xuyên các bề mặt, các điểm hay tiếp xúc; sinh hoạt lành mạnh. 5. Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI (ncovi.vn), hoặc khai trực tuyến trên tokhaiyte.vn; cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế.

