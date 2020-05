Thêm 7 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam đã chữa khỏi cho 90% ca bệnh

Danh sách các bệnh nhân xuất viện ngày 14/5:

Bệnh nhân 134 (BN134) là nam, 10 tuổi, địa chỉ ở Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh nhân từ nước ngoài, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/3 trên chuyến bay SU290.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Thanh Hóa và lấy mẫu làm xét nghiệm. Ngày 23/3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân được xuất viện hôm 11/5

Bệnh nhân 141 (BN141) là nam bác sĩ, 29 tuổi, làm việc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bác sĩ này bị lây khi thao tác thiết lập máy thở cho bệnh nhân 28, bị phơi nhiễm cùng ngày với một bác sỹ khác cùng làm việc tại Khoa này (BN116).

Ngày 28/03 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV 2, bệnh nhân được chuyển vào cách ly tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 193 (BN193) là nữ, sinh năm 1999, ở Hải Hậu, Nam Định. Bệnh nhân vào viện ngày 30/3.

Bệnh nhân 196 (BN196) là nữ, 34 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội - là nhân viên Công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 244 (BN244) là nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, nhân viên phục vụ quán ăn nhanh tại Đức. Bệnh nhân từ Đức đến Nga trên chuyến bay SU2313, số ghế 20F, nối chuyến từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, ghế 40C, nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài ngày 25/3.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại ký túc xá Đại học FPT, Thạch Thất, Hà Nội. Kết quả xét nghiệm sàng lọc ngày 6/4 bệnh nhân đã dương tính với SARS-COV-2 sau đó được cách ly, điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 263 (BN263) là nữ, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ngày 25/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt rét, đau rát họng, ho khan, mệt. Bệnh nhân thuộc diện sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/4. Bệnh nhân được kết luận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/4. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tình trạng các bệnh nhân hiện tại đều tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, không khó thở. Các bệnh nhân trên sẽ được theo dõi trong 14 ngày tiếp theo.

