Ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên tại ổ dịch thôn Hạ Lôi đã khỏi bệnh

BN 162 là nữ tên T.T.T.N., 63 tuổi, trú tại Thượng Thạnh, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là con dâu BN161. Đây là 1 trong các bệnh nhân nặng nhập viện ngày 2, phổi tổn thương lan tỏa, oxy máu xuống thấp. May mắn tình trạng bệnh nhân không nặng tới mức phải đặt nội khí quản mà chỉ thở máy không xâm nhập.



Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 7/4, 9/4, 12/4, 15/4, 22/4, 28/4 và 4/5. Hiện bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, tim đều, phổi RRPN rõ, không rale.

Các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được xuất viện hôm 6/5

BN 209 giới tính nữ, tên Đ.T.T., 55 tuổi, trú tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 30/3. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 2/5 và 5/5. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, tim đều, phổi không rale.

BN 212 là nữ tên L.T.M., 35 tuổi, trú tại Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình, vào viện ngày 31/3. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính vào các ngày 4/5 và 7/5. Hiện bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim nhịp đều, phổi không rale, bụng mềm, không đau, đại tiểu tiện bình thường.

BN 226 giới tính nam tên T.Q.D., 22 tuổi, trú tại Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An vào viện ngày 1/4. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính với virus corona vào các ngày 2/5 và 5/5. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

BN 243 là nam Q.Q.T., 47 tuổi, là nam, trú tại Mê Linh, Hà Nội, vào viện ngày 6/4. Đây là trường hợp có tiền sử dịch tễ phức tạp bởi quá trình di chuyển rộng khắp và tiếp xúc với nhiều người. Đây cũng là ca bệnh đầu tiên khởi phát tại ổ dịch thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.



Sau đó đã xác định được 4 trường hợp lây nhiễm từ ca bệnh này. Trong 1 tháng điều trị, bệnh nhân có nhiều lần âm tính với virus corona vào các ngày 4/5 và 7/5. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tim đều, phổi không rale, bụng mềm, không chướng…

BN260 là nữ tên N.T.L., 35 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội, vào viện ngày 12/4. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 27/4, 30/4 và 6/5. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều, phổi không rale.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 288 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, 240 người khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện. 18 trường hợp được xác định tái dương tính thì có 3 người đã khỏi bệnh lần 2. Một số trường hợp khác không phải điều trị.

