Thêm 7 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 106, miền Tây có 2 ca đầu tiên

Vào lúc 20h30 ngày 22/3/2020, Bộ Y tế vừa ghi nhận thêm 7 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Như vậy, hiện Việt Nam có tổng cộng 106 trường hợp dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân thứ 100 (BN100) là nam giới, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở quận 8, TP.HCM; BN100 có tiền sử bệnh đái tháo đường, viêm khớp

Tiền sử dịch tễ của BN100 như sau: ngày 3/3, BN100 đi từ Kuala Lumpur, Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu AK524 của hãng hàng không AsiaAir. Bệnh nhân được hướng dẫn cách ly tại nhà, tuy nhiên có đi lễ 5 lần tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM trong thời gian từ ngày 04/3/2020 đến ngày 17/3/2020.

Ngày 18/3, Trung tâm Y tế quận 8 đã lấy mẫu giám sát BN100, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TPHCM tuyên bố dương tính với virus. Hiện BN100 đang được cách ly, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Cũng trong ngày 22/3, tại khu cách ly Đồng Tháp vừa ghi nhận thêm 04 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Những ca bệnh này đều trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN0050 bay từ Anh và hạ cánh tại sân bay Cần Thơ sáng ngày 18/3/2020; khi nhập cảnh không có triệu chứng bệnh.

Bệnh nhân thứ 101 (BN101): nữ giới, quốc tịch Việt Nam, 26 tuổi, địa chỉ ở TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, ngồi ghế 26F.

Bệnh nhân thứ 102 (BN102) là nữ giới, quốc tịch Việt Nam, 9 tuổi, địa chỉ ở Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngồi ghế 20D.

Bệnh nhận thứ 103 (BN103) là nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận Phú Nhuận, TPHCM, ngồi ghế 12F.

Bệnh nhân thứ 104 (BN104) là nữ, 33 tuổi quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, ngồi ghế 27D.

Khu cách ly Trà Vinh cũng ghi nhận 02 trường hợp dương tính với COVID-19 . Ca hai bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Malaysia của AirAsia số hiệu AK575, hạ cánh tới sân bay Cần Thơ sáng ngày 18/3/2020; khi nhập cảnh chưa có dấu hiệu mắc bệnh.

Bệnh nhân thứ 105 (BN105) là nữ, 35 tuổi, địa chỉ ở huyện Chợ Mới, An Giang, quốc tịch Việt Nam, ngồi số ghế 6E.

Bệnh nhân thứ 106 (BN106) là nữ giới, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở huyện Châu Phú, An Giang. Số ghế trên chuyến bay là 6C.

