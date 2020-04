Thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam đã chữa khỏi 63% ca bệnh

Chiều ngày 14/4, theo tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày hôm nay, cả nước có 22 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Việt Nam đã chữa khỏi 63% ca bệnh

Theo đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, ngoài 14 bệnh nhân mà Sức Khỏe Cộng Đồng đã thông tin, còn có 3 bệnh nhân khác cũng được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay gồm: bệnh nhân 24, bệnh nhân 50 và bệnh nhân 214. Như vậy có 17 bệnh nhân (gồm 15 người Việt Nam và 2 người nước ngoài) tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được công bố khỏi bệnh. Trong số này có cả trường hợp rất nặng phải thở máy nhưng các y bác sĩ đã nỗ lực cứu sống thành công.

Bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19

Ngoài ra, tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM) vừa có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm 3 người nước ngoài và 2 người Việt Nam. Đó là các bệnh nhân số 92 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam), bệnh nhân 124 (nam, 51 tuổi, quốc tịch Brazil), bệnh nhân 127 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam), bệnh nhân 143 (nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi) và bệnh nhân 235 (nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh). Các bệnh nhân trên đều có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tổng số trường hợp khỏi bệnh ở Việt Nam đã lên tới 168 ca, đạt 63,3% số ca nhiễm tới thời điểm hiện tại.

Bệnh nhân 91 có dấu hiệu lâm sàng lạc quan

Liên quan đến tình hình Sức Khỏe của các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, hiện nay Việt Nam vẫn có 3 ca bệnh nặng là 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (bệnh nhân số 161 - cụ bà 88 tuổi quê Hưng Yên, bệnh nhân số 19) và bệnh nhân số 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Đáng chú ý, trưa 14/4, Sở Y tế TP HCM đã thông báo tin vui về tình hình sức khỏe bệnh nhân số 91 (phi công Vietnam Airlines, quốc tịch Anh). Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bệnh nhân 91 có dấu hiệu lâm sàng tương đối lạc quan hơn: đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 84 lần/phút, huyết áp 130/80 mmHg, SpO2 98%, xét nghiệm đông máu tạm ổn kèm tình trạng chảy máu mũi giảm, tiểu khá 700 ml/24 giờ... Hiện Bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được hồi sức tích cực.

Kiều Đỗ (t/h)