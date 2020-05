Thêm 8 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, có bệnh nhân 178 bị đề nghị xử lý nghiêm vì khai báo vòng vo

Trong số 8 trường hợp được công bố khỏi bệnh ngày 11/5, có 4 trường hợp tại huyện Mê Linh (Hà Nội), 1 trường hợp là công nhân Công ty SamSung. Như vậy, Việt Nam có 249/288 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 86%), chưa có trường hợp nào tử vong.

Danh sách các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm:



BN178 là nữ, 44 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho là nữ, 44 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai . Đây đồng thời là ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Thái Nguyên. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Đại Từ, Thái Nguyên. Bệnh nhân này đã không trung thực khi trở về Thái Nguyên từ ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khiến nhiều người có liên quan phải cách ly. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Y tế phối hợp xử lý hành vi khai báo vòng vo, không trung thực của bệnh nhân 178 để răn đe giáo dục đối với các trường hợp khác.

BN218 là nữ 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phú Xá, Thái Nguyên. Bệnh nhân về nước trên chuyến bay SU290 (số ghế 46G) ngày 25/3/2020, ngay say đí được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng-Hòa Lạc (Hà Nội). Từ 31/3/2020, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Các bệnh nhân điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW xuất viện hôm 8/5

BN250 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 50 tuổi, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là hàng xóm và có tiếp xúc gần BN243. Ngày 2/4 khởi phát bệnh. Ngày 5/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm ngày 7/4 khẳng định mắc COVID-19. Bệnh nhân được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN254 là nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là hàng xóm có tiếp xúc gần BN243, BN250. Bệnh nhân điều trị chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội và sau đó được cách ly. Bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 9/4.

BN256 là nam, 52 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Đình Dù, Văn Lâm Hưng Yên. Ngày 27/3, bệnh nhân từ Nga về sân bay Nội Bài trên chuyến bay số hiệu SU290. Ngay sau nhập cảnh,bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi xét nghiệm phát hiện dương tính, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN259 là nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là vợ BN254, sinh sống trong khu vực ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.



Trường hợp này có tiền sử dịch tễ khá phức tạp. Bệnh nhân làm nghề nông (trồng hoa) và Trường hợp này có tiền sử dịch tễ khá phức tạp. Bệnh nhân làm nghề nông (trồng hoa) và kinh doanh tại nhà; thỉnh thoảng có đi giao hoa tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh và một số nơi khác khi có đơn hàng. Bà cũng thường xuyên mua hàng tại nhà BN250 (ngày mua hàng lần cuối là ngày 25/3). Từ ngày 3/4-6/4, bệnh nhân có đi sang xóm, thôn khác gồm Xóm Chùa, Xóm Ao Sen, Thôn Liễu Trì để giao hoa và mua đồ, có tiếp xúc nhiều người.

Lần cuối bệnh nhân tiếp xúc với chồng là BN254 vào ngày 8/4, trước khi BN254 lên chạy thận ở bệnh viện Thận Hà Nội. Sau khi chồng bệnh nhân (BN254) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 09/4, bà cũng được phát hiện dương tính sau đó 2 ngày.

BN262 là nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân Công ty SamSung, Bắc Ninh. Bệnh nhân là cháu, có tiếp xúc gần với BN254 ngày 27/3.



Ngày 31/3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN269 là nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang.

Các bệnh nhân này hiện đều tỉnh, táo, tiếp xúc tốt không sốt, không ho, không khó thở và sẽ được tiếp tục theo dõi và cách ly thêm 14 ngày tiếp theo.

Hà Ly (t/h)