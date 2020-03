Thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, 8 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

9 ca bệnh mới nhất được công bố chiều 30/3 gồm:

Bệnh nhân 197 là nam, 41 tuổi, địa chỉ khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Ngày 12/3/2020, bệnh nhân có đến khám tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 29/3/2020 đươc lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân 198 là nữ, 53 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 199 là nữ, 57 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 200 là nữ, 61 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 201 là nữ, 23 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 202 là nữ, 57 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Công ty TNHH Trường Sinh cũng cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết TW

Hiện cả 8 trường hợp trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân 203 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 35 tuổi. Bệnh nhân đi từ Hy Lạp về trên chuyến bay TK162, số ghế 21A, quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, đáp xuống Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng và được cách tại khu cách ly tập trung - Trung đoàn 10, huyện Nhà Bè. Ngày 27/3/2020, Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè, TPHCM tiến hành lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy tính đến chiều 30/3, cả nước đã ghi nhận 203 ca mắc COVID-19, trong số này có 22 trường hợp mắc bệnh là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh.



Cũng trong ngày 30/3, cả nước đã đón 30 bệnh nhân COVID-19 xuất viện bao gồm 27 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 và 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM). Như vậy, cả nước đã có 55 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.



4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW đã có tiến triển tốt hơn. Cụ thể, bệnh nhân số 26 đã bỏ máy thở, rút nội khí quản; bệnh nhân là bác gái của bệnh nhân số 17 chạy ECMO ngày thứ 10 đang tốt dần, 2 bệnh nhân khác cũng đã cai thở máy.



