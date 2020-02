Thêm bằng chứng virus corona lây qua đường tiêu hoá, có thể là mối nguy cho các bệnh viện

Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA) đăng tải công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Trong số 138 bệnh nhân được nghiên cứu tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, có 14 người có triệu chứng tiêu chảy, buồn nôn trong 1-2 ngày trước khi bị sốt và khó thở.



Trước đó, giới chuyên gia chỉ tập trung vào việc bệnh nhân nhiễm 2019-nCoV có các triệu chứng hô hấp mà có thể đã bỏ qua mối liên hệ với hệ tiêu hóa.

Bệnh nhân nhiễm virus nCoV được điều trị tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán.

(Ảnh: THX/TTXVN)



Cách đây không lâu, các chuyên gia từ Bệnh viện Renmin (Đại học Vũ Hán) và Viện Virus Vũ Hán (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) cho biết tìm thấy thành phần axit nucleic trong phân và bệnh phẩm trực tràng của một bệnh nhân dương tính với 2019-nCoV. Bệnh nhân này trước đó có triệu chứng ban đầu là tiêu chảy chứ không phải sốt.



Tại Mỹ cũng công bố thông tin phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus 2019-nCoV có triệu chứng đi ngoài lỏng trong 2 ngày. Sau đó, người ta tìm thấy virus trong chất thải của người bệnh.

Nhiều trường hợp tương tự cũng đã được ghi nhận trong nghiên cứu của Trung Quốc đăng trên tạp chí Lancet.



Mối liên hệ với virus gây bệnh SARS



Điều này khiến giới khoa học không hề ngạc nhiên bởi 2019-nCoV là "anh em" cùng họ với SARS. Điều này cho thấy nguy cơ lây truyền qua đường chất thải là rất cao.



Năm 2003, các nhà khoa học đã chỉ ra nguyên nhân khiến hàng trăm người mắc SARS tại khu chung cư Amoy Gardens ở Hong Kong là do virus lây truyền qua đường chất thải. Luồng không khí ẩm từ các nhà tắm của những căn hộ chứa virus đã theo gió lan truyền đến các tòa nhà bên cạnh.



Theo thống kê, thời điểm dịch SARS có 10-20% bệnh nhân mắc hội chứng có triệu chứng tiêu chảy. Đến khi dịch corona xảy ra, các bác sĩ cũng phát hiện một số ít bệnh nhân nhiễm virus corona cũng có triệu chứng tiêu chảy đi kèm.



Vấn đề này đặt ra yêu cầu mới cho các bệnh viện trong việc xử lý chất thải người bệnh bởi đây có thể trở thành nguồn khuếch tán virus.



Tuy nhiên, chuyên gia virus Benjamin Neuman cho rằng dù việc lây truyền qua đường chất thải rất đáng để xem xét nhưng khả năng lây nhiễm virus qua chất thải vẫn thấp hơn nguy cơ một người chạm vào bề mặt chứa virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

