Thêm ca thứ 3 trên tàu Diamond Princess tử vong, Nhật nâng số ca nhiễm COVID-19 lên 770 người

Theo Zing.vn đưa tin từ hãng Reuters, được biết, trường hợp tử vong thứ 3 này là cụ ông người Nhật đã 80 tuổi. 2 trường hợp tử vong đầu tiên, từ trước đó thuộc hành khách trên du thuyền Diamond Princess cũng ở trong độ tuổi 80.

Thêm một hành khách trên du thuyền Diamond Princess tử vong

Hiện, chính phủ Nhật đang phải đối mặt với sự hoài nghi việc họ có làm đủ để ngăn chặn sự lây lan của virus hay không. Theo như dự kiến, Tokyo là nơi diễn ra Thế vận hội Mùa hè 2020, tổ chức vào tháng 7. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp gồm các chuyên gia vào ngày 24/2 và xây dựng một chính sách cốt lõi nhằm phòng chống dịch bệnh.

Trước đó trong cuộc họp báo hôm 22/2, ông Kato đã lên tiếng xin lỗi khi 23 hành khách từ Diamond Princess lên bờ mà không được kiểm tra đúng cách.

Cụ thể là vụ việc người phụ nữ công dân Nhật Bản, một hành khách có mặt trên du thuyền Diamond Princess, vốn bị cách ly tại cảng Yokohama kể từ ngày 3/2. Sau đó, bà được cho lên bờ hôm 19/2, nhưng sau đó lại cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới tại tỉnh Tochigi phía bắc Tokyo vào ngày 22/2.

"Chúng tôi vô cùng hối tiếc rằng lỗi vận hành của chúng tôi đã dẫn đến tình huống này", ông Kato nói. Đồng thời ông cũng cho biết, 23 hành khách rời khỏi du thuyền sẽ được xét nghiệm lại.

Du thuyền Diamond Princess, ổ dịch lớn cập cảng ở Nhật

Trong một diễn biến khác, ngày 20/2, chính quyền Nhật Bản thông báo đã có 2 hành khách du thuyền Diamond Princess là một cụ ông và một cụ bà khoảng 80 tuổi - qua đời vì COVID-19. Có hơn 620 hành khách trên du thuyền Diamond Princess đã được xác định nhiễm COVID-19 và khoảng 3.700 hành khách trên tàu bị cách ly từ ngày 3/2. Cho đến ngày 19/2, các hành khách trên du thuyền Diamond Princess được phép lên bờ sau khi kết thúc giai đoạn cách ly 2 tuần.

Trong đó, nhóm đầu tiên gồm khoảng 500 hành khách cao tuổi và đã được xác nhận âm tính với COVID-19 sẽ được lên bờ trước, sau khi được các bác sĩ khám lần cuối. Dự kiến mất khoảng 3 ngày để tất cả 3.000 người trên du thuyền này lên bờ.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức dịch bệnh corona sáng 23-2