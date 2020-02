Thêm các ca nhiễm ở Anh và Thụy Sĩ, Hàn Quốc có 1.700 ca, Iran xác nhận 26 người tử vong

Theo thông tin cập nhật trên TTXVN, tính đến ngày 27/2, Vương quốc Anh đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Anh (England), nâng tổng số ca nhiễm ở toàn vương quốc này lên 15 người. 2 bệnh nhân nhiễm mới đã từng đến Italy và đảo Tenerife của Tây Ban Nha.

Cùng ngày, ở Thụy Sĩ cũng thông báo ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới tại Geneva và Grisons, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 4 người. Theo văn phòng Y tế công cộng liên bang cho biết, tất cả bệnh nhân đã được cách ly và đang trong tình trạng Sức Khỏe ổn định.

Thông tin trên Báo Tuổi Trẻ cũng đưa tin từ cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý hôm nay cũng thông báo có thêm 2 trường hợp tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng số người chết vì dịch bệnh COVID-19 tại nước này lên 14 ca. Bên cạnh đó, quốc gia này đã có 452 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại 11 vùng trên cả nước.

Tại Iran, theo hãng tin IRNA chiều 27/2 dẫn nguồn từ Bộ Y tế Iran cho biết nước này có thêm 2 trường hợp tử vong, nâng số ca tử vong vì COVID-19 lên 26. Theo đó, trong vòng 24 giờ qua, nước này có 106 ca nhiễm mới. Cho đến hôm nay, nước này đã có 245 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Đồng thời, Bộ Y tế Israel cũng ghi nhận 1 ca nhiễm mới là công dân về từ Ý, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3 ca. Còn Hy Lạp cũng xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới, trong vòng 24 giờ. Con số này nâng tổng số ca nhiễm lên tới 3 ca. Lo ngại dịch bệnh lây lan, Hy Lạp sẽ hủy toàn bộ các lễ hội, ngăn dịch bệnh lây lan.





Trong một diễn biến khác tại Hàn Quốc, theo Reuters tính đến 15h30 chiều 27/2, có thêm 171 ca nhiễm mới được ghi nhận, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 1.766 ca, với 13 ca tử vong, theo hãng tin Reuters.

Trong ngày 27/2, Nhật Bản bắt đầu cho một nhóm trong số 240 thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền Diamond Princess được lên bờ sau nhiều ngày cách ly trên tàu, theo hãng tin Kyodo.

Những người này - trong đó có nhiều người nước ngoài - sẽ được theo dõi y tế trong 14 ngày tại các khu cách ly trước khi được phép rời đi.

