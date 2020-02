Thêm một bác sĩ nổi tiếng của Trung Quốc qua đời vì mắc virus corona

Ngày 11/2, truyền thông Trung Quốc đưa tin bác sĩ Lin Zhengbin - giáo sư tại Bệnh viện Tongji (Vũ Hán) đã qua đời vì virus corona chủng mới (Covid-19) hồi đầu tuần.

Bác sĩ Lin Zhengbin là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép thận với 30 năm kinh nghiệm. Ông được đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là một người hòa nhã, hiền lành và ít nói.

Bác sĩ Lin Zhengbin. Ảnh: People's Daily



Bác sĩ Song Jianxin, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Tongji đồng thời cũng là bạn thân của bác sĩ Lin chia sẻ với tờ Health Times rằng, bác sĩ Lin vốn có Bác sĩ Song Jianxin, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Tongji đồng thời cũng là bạn thân của bác sĩ Lin chia sẻ với tờ Health Times rằng, bác sĩ Lin vốn có Sức Khỏe tốt, không mắc bệnh gì. Vì thế khi nhiễm virus corona không ai nghĩ tình trạng của ông xấu đi nhanh đến vậy.



Bác sĩ Song cho biết ông nhận được tin nhắn đề nghị giúp đỡ của người bạn thân. Tuy nhiên lúc đó, bác sĩ Lin đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt và yếu đi nhiều tới mức không thể nói chuyện và phải thở máy.



Được biết, bác sĩ Lin qua đời sau chưa đầy 1 tháng được xác nhận nhiễm virus corona. Một bác sĩ giấu tên chia sẻ với tờ Health Times rằng bác sĩ Lin có thể bị nhiễm bệnh trong lần đi kiểm tra sức khỏe tại khu ngoại trú đông đúc của bệnh viện. Khu kiểm tra sức khỏe đó nằm trên tầng 3, cùng tầng với khoa nhi vốn rất đông người.

Chính quyền Bắc Kinh không công bố số nhân viên y tế đã nhiễm virus ở nước này. Mới đây, báo South China Moring Post dẫn nhiều nguồn tin y tế cho rằng có ít nhất 500 nhân viên y tế tuyến đầu tại Vũ Hán đã nhiễm bệnh và có ít nhất 3 y bác sĩ đã chết vì dịch bệnh này.

Bác sĩ Lý Văn Lượng - một trong những người đầu tiên cảnh báo về chủng virus corona mới đã qua đời vì chính loại virus này



Trong số các nhân viên y tế bị nhiễm bệnh có ít nhất 100 người thuộc bệnh viện Wuhan Xiehe và bệnh viện Renmin, với 50 ca tại bệnh viện Số 1 Vũ Hán và 50 ca tại bệnh viện Trung Nam.



Trước đó, bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên cảnh báo về việc bệnh Trước đó, bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên cảnh báo về việc bệnh viêm phổi cấp ở Vũ Hán do một chủng mới của virus corona gây ra. Đến nay dư luận Trung Quốc vẫn hết sức phẫn nộ về cái chết của vị bác sĩ trẻ và cho rằng chính quyền Trung Quốc nợ anh một lời xin lỗi.

Your browser does not support HTML5 video.

Bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời gây phẫn nộ dư luận Trung Quốc. Video: Thanh niên

Hà Ly (t/h)