Thêm một bệnh nhân COVID-19 hồi phục, TP.HCM chỉ còn điều trị cho phi công người Anh

Đó là nam bệnh nhân 206, quốc tịch Việt Nam, 48 tuổi, địa chỉ phường An Phú, quận 2, TP.HCM. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 124 và bệnh nhân 151 (hai ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch bar Buddha, quận 2, TP.HCM).

Bệnh viện dã chiến Củ Chi không còn bệnh nhân nào

Bệnh nhân được xác định dương tính ngày 27/3. Trong quá trình điều trị đã nhiều lần xét nghiệm cho kết quả âm tính. Bệnh nhân đủ điều kiện công bố khỏi bệnh sau gần 1 tháng điều trị. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi, cách ly thêm 14 ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương.

Như vậy, đến ngày 23/4, TP.HCM đã có 53/54 bệnh nhân COVID-19 hồi phục. Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và Bệnh viện Điều Covid-19 Cần Giờ hiện không còn bệnh nhân nào. Thành phố chỉ còn điều trị cho trường hợp duy nhất và cũng là nặng nhất cả nước đó là bệnh nhân số 91, nam phi công người Anh.



Theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, đến sáng 23/4, tình trạng của nam bệnh nhân số 91 (43 tuổi, quốc tịch Anh, phi công của Hãng hàng không Vietnam Airlines) có tiến triển tích cực hơn.



TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết bệnh nhân đã được tạm ngưng lọc máu. Hiện, bệnh nhân nằm yên với thuốc an thần, không chảy máu thêm và tiểu nhiều.

Ảnh minh họa

Kết quả siêu âm cho thấy tình trạng phổi của bệnh nhân xấu hơn so với phim trước, xác định viêm phổi do nhiễm nấm. Bệnh nhân tiếp tục được thở máy, can thiệp ECMO và kháng sinh, kháng nấm.