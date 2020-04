Thêm một bệnh nhân ở Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm âm tính rồi lại dương tính

Sáng 10/4, ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh thông tin về một trường hợp khác có kết quả xét nghiệm âm tính rồi dương tính trở lại.

Đó là bệnh nhân 149 (ở Long Biên, Hà Nội), làm việc ở Đức và nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn ngày 23/3, được chuyển cách ly tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.



Ngay sau khi sàng lọc có kết quả dương tính, bệnh nhân được chuyển về cách ly, điều trị tại Ngay sau khi sàng lọc có kết quả dương tính, bệnh nhân được chuyển về cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2, Quảng Ninh. Sau 13 ngày cách ly, điều trị, ngày 5/4 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tuy nhiên đến 8/4, xét nghiệm lần 2 lại cho kết quả dương tính trở lại.

Bệnh nhân 50 đang được điều trị tại Bệnh viện số 2, phường Hà Khánh

TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh



Ông Diện cho biết đây là trường hợp thứ 2 có kết quả xét nghiệm phức tạp tại Quảng Ninh, bệnh nhân 149 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại trong ngày 10/4.



Trước đó bệnh nhân 50 là cô gái 24 tuổi đang điều trị tại Quảng Ninh cũng cho kết quả xét nghiệm thay đổi liên tục. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 13/3, 18/3, 23/3; đến 26 và 28/3 có 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp; nhưng 30/3, 2/4 và 5/4 dương tính trở lại, kết quả xét nghiệm mới nhất ngày 8/4 lại âm tính. Sở Y tế Quảng Ninh sẽ lấy mẫu cả hai bệnh nhân 50 và 149 để xét nghiệm lại trong ngày 10/4.

Đại diện Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, trong các công bố gần đây của các nhà khoa học Hàn Quốc, Trung Quốc, có những bệnh nhân COVID-19 được điều trị thành công, xét nghiệm nhiều lần cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhưng sau khi hết thời gian cách ly về cộng đồng một thời gian lại tái dương tính với SARS-CoV-2. Mới đây nhất tại Hàn Quốc đã có 51 bệnh nhân COVID-19 được xác định dương tính trở lại dù đã điều trị khỏi. Từ các trường hợp này, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh muốn nhắc nhở người dân về sự nguy hiểm phức tạp của virus SARS-CoV-2. Từ đó, khuyến cáo mọi người dân thực hiện nghiêm túc cách ly toàn xã hội , nâng cao ý thức phòng chống dịch, không chủ quan mất cảnh giác. Được biết, hiện Bệnh viện số 2, Quảng Ninh đang cách ly điều trị cho 2 ca bệnh COVID-19 là bệnh nhân 50 và bệnh nhân 149. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 72 người đang cách ly tại các cơ sở y tế, 708 người cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế

Ngoài 2 bệnh nhân này, trước đó tại Hà Nội cũng có bệnh nhân 21 N.Q.T (nam, 61 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội) cho kết quả xét nghiệm nhiều lần thay đổi.

Về cách đánh số thứ tự bệnh nhân đang gây nhầm lẫn, trong đó có bệnh nhân 50, đại diện Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, Bộ Y tế đã có hệ thống cung cấp mã số bệnh nhân tự động, khi các phòng xét nghiệm đủ điều kiện gửi ca bệnh mới lên, hệ thống sẽ được tự động cấp một mã số bệnh nhân mới, hệ thống này cũng đã đánh lại số bệnh nhân.



Số thứ tự bệnh nhân mới đã được cập nhật trên các trang chính thức của Bộ Y tế. Theo đó, bệnh nhân 50 ở Quảng Ninh hiện nay là bệnh nhân 52 theo cách đánh số cũ.

Hà Ly (t/h)