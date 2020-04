Thêm một ca mắc COVID-19 mới, cả nước ghi nhận 240 ca

Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Ngày 20/3, bệnh nhân đáp chuyến bay VN618, ghế 28B về Hà Nội. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, được khám sàng lọc.



Đến ngày 31/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt 38,3°C, không ho, không khó thở, được chuyển khu cách ly đặc biệt và lấy mẫu bệnh phẩm. Chiều tối 1/4, xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



20h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Hiện cả 6 trường hợp ở cùng phòng với bệnh nhân tại khu cách ly được lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 01/4 và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 18 từng điều trị thành công tại BV đa khoa tỉnh Ninh Bình



Trong ngày 4/4, cả nước có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, bao gồm: 04 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) và 01 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.



Về tình hình 7 ca bệnh nặng cụ thể: 02 ca nguy kịch đang thở máy, lọc máu (trong đó có 01 ca ECMO) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; 01 ca thở máy không xâm nhập chuyển sang thở ôxy; 04 ca thở ôxy.

