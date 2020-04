Thêm một cựu chủ tịch CLB bóng đá nổi tiếng qua đời vì nhiễm COVID-19

Ông Pape Diouf, cựu chủ tịch nổi tiếng của CLB Marseille thời huy hoàng đã được xác nhận qua đời vì COVID-19. Ông ra đi ở tuổi 68 vì nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi được chữa trị tại một bệnh viện ở thủ đô Dakar, Senegal.

Ông Pape từng là một nhà báo thể thao sau đó chuyển sang làm đại diện cầu thủ bóng đá , và trở thành chủ tịch CLB bóng đá Olympique Marseille từ năm 2005-2009. Dưới sự dẫn dắt của vị chủ tịch này, CLB Marseille đã đạt ngôi Á quân Ligue 1, hai lần lọt vào chung kết Cúp Pháp. Đây là tiền đề giúp CLB thành phố cảng ở Pháp vô địch giải Champions League.

Trang Twitter của CLB Marseille đã viết: "Không khí buồn bã bao trùm CLB Olympique Marseille khi nghe tin Pape Diouf qua đời. Pape sẽ mãi mãi trong tim của CLB, một trong những nhà kiến trúc vĩ đại nhất của CLB. Chúng tôi xin gởi tới gia đình Pape lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Trước đó, vào ngày 21/3, cựu chủ tịch CLB Real Madrid Lorenzo Sanz cũng được xác nhận đã qua đời ở tuổi 76 do nhiễm COVID-19 . Ông Sanz nhập viện vào ngày 17/3 trong tình trạng số cao hơn 1 tuần, trước đó từng cố gắng điều trị tại nhà nhưng không hiệu quả. Ông phải nhập viện vì khó thở, thiếu oxy trong máu, có bệnh nền là bệnh tiểu đường . Ông bị suy thận do nhiễm trùng nghiêm trọng và đã tử vong chỉ 4 ngày sau khi nhập viện, được xác nhận dương tính với COVID-19.

Ông Sanz là giám đốc điều hành của Real Madrid từ năm 1985-1995. Ông trở thành chủ tịch của CLB này từ năm 1995 và giữ vị trí này đến năm 2000. Ông từng đưa về Real những ngôi sao bóng đá nổi tiếng như Roberto Carlos, Predrag Mijatovic, Clarence Seedorf hay Davor Suker. Dưới thời Sanz, đội bóng đã vô địch giải Champions League năm 1998 và 2000, chấm dứt cơn khát danh hiệu dài hơn 30 năm tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

"Iker Casillas, cựu thủ thành khoác áo Real từ 1999-2015 đã chia sẻ trên Twitter. "Hãy yên nghỉ, Chủ tịch. Dành một cái ôm lớn đến gia đình và bạn bè ông trong thời gian khó khăn này. Ký ức về ông và những người đã rời bỏ chúng ta vì loại virus giết người này sẽ không thể nào bị lãng quên. Tất cả mọi người xin hãy mạnh mẽ".

