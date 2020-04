Thêm một đối tượng bị khởi tố vì đánh người khi được nhắc đeo khẩu trang

Công an quận 7 (TP HCM) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Anh Huân (23 tuổi, ngụ Tân Bình) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ. Huân được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cu trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 30/3, Huân chạy bộ ở khu vực khu dân cư Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, quận 7) nhưng không đeo khẩu trang. Thấy vậy, ông Hà Ngọc Gia – nhân viên bảo vệ Công ty Yuki 24h đang làm nhiệm vụ tại khu dân cư Phú Mỹ đã đến nhắc nhở Huân đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, đối tượng này không những không đeo khẩu trang mà còn đánh vào mặt ông Gia dẫn đến hai bên xô xát. Hậu quả, ông Gia bị thương 24%. Sau đó vụ việc được trình báo lên Công an quận 7.

Công an đọc quyết định khởi tố Huân

Công an quận 7 vào cuộc điều tra xác định ông Gia bị đánh khi đang thi hành nhiệm vụ được UBND phường Phú Mỹ, ban điều hành khu phố và Công ty chủ quản giao nhắc nhở người dân ra ngoài đeo khẩu trang theo Chỉ thị của Thủ tướng.

Xác định hành vi của Huân có dấu hiệu phạm tội Chống người thi hành công vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã ra các quyết định trên theo tinh thần tại Công văn số 45 ngày 30/3 của TAND tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước đó, ngày 7/4, Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Anh (30 tuổi, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) về tội chống người thi hành công vụ. Đào Xuân Anh có hành vi dùng mũ cối đánh thành viên tổ công tác ở chốt chống dịch khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang.

Ngày 10/4, Công an TP Hải Phòng cho bết, Công an quận Kiến An đã khởi tố Vi Văn Thái (23 tuổi, trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra về hành vi Chống đối người thi hành công vụ. Thái chính là đối tượng có hành vi điều khiển xe máy tông vào cán bộ Công an phường Đồng Hòa khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống COVID-19.

Gần đây nhất, ngày 11/4, Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông ) đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Công Trinh (AN 1983) và đối tượng Kiều Văn Thanh (SN 1970) cùng trú tại phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đối tượng Thanh đã xé biên bản và đánh công an khi kiểm tra quán cà phê hoạt động trong thời điểm cả nước đang thực hiện lệnh Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Your browser does not support HTML5 video. Xử phạt 2 đối tượng tung tin nhảm về corona tại Đà Nẵng

Nga Đỗ (t/h)