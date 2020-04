Thêm một đối tượng vụ 'phòng chat thứ N' bị công khai danh tính, đang đi nghĩa vụ quân sự

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, chiều ngày 28/4 vừa qua, phía cảnh sát quân sự Hàn Quốc đã quyết định công bố danh tính đối tượng thứ 3 vụ 'Phòng chat thứ N' chấn động dư luận. Đây là đồng phạm của Cho Joo Bin (24 tuổi, nickname Baksa, kẻ cầm đầu phòng chat Tiến sĩ) và Kang Hoon (18 tuổi) trong vụ bê bối tình dục này.









Theo thông tin từ Ủy ban tiết lộ tội phạm bạo lực tình dục mới, nghi phạm tên Lee WonHo (19 tuổi), hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở một đơn vị thuộc Gyeonggi-do. Đối tượng bị nghi ngờ đã truyền bá, quảng cáo phòng chat Tiến sĩ, khai thác tình dục hàng trăm lần trong phòng chat này dưới nickname Igiya.









Ngày 3/4, cảnh sát quân sự đã điều tra Won Ho và quyết định nộp đơn xin bắt giữ khẩn cấp. Sau khi tạm giữ, phía cảnh sát đã điều tra và gửi kết quả tới các công tố viên quân sự. Ngày 19/4, Văn phòng Công tố viên Tội phạm Trung tâm Seoul (Đội trưởng Đội Điều tra Tội phạm Trẻ em Phụ nữ) thẩm vấn Lee Won Ho về mối quan hệ của cậu với 2 thành viên thuộc phòng chat thứ N đã bị công khai danh tính trước đó.









Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang chuẩn bị các thủ tục tiết lộ mới về nghi phạm thuộc quân đội quản lý, đồng thời cũng đã thiết lập bộ quy tắc tiết lộ mới về tội phạm tấn công tình dục để gửi tới các cơ quan điều tra. Ủy ban công bố công khai mới gồm 7 thành viên (4 nhân viên bên ngoài, 3 nhân viên nội bộ) đã quyết định tiết lộ danh tính Lee Wonho.





Đại diện quân đội cho hay: "Nghi phạm đã tích cực tham gia vào việc tuyển dụng thành viên, phân phối các video khai thác tình dục. Chúng tôi có đủ bằng chứng về người và vật phẩm nên đã ban hành lệnh bắt giữ." Phía quân đội cũng nói họ quyết định công khai danh tính nghi phạm sau khi thảo luận về vấn đề nhân quyền, tuy nhiên quyết định rằng việc tiết lộ này là để ngăn chặn việc tái phạm các tội tương tự và ngăn chặn tội phạm trong tương lai.





Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về vụ bê bối tình dục 'Phòng sẽ tiếp tục thông tin về vụ bê bối tình dục 'Phòng chat thứ N'.







Chi Nguyễn (t/h)