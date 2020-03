Thêm một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Vũ Hán tử vong vì bệnh COVID-19

Bác sĩ Mei Zhongming (Mai Trọng Minh) Phó trưởng khoa Mắt - Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã qua đời trưa nay sau thời gian chống chọi với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

Chiều ngày 3/3, theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Vũ Hán (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) Phó Trưởng khoa Mắt của Bệnh viện này - bác sĩ Mei Zhongming (Mai Trọng Minh) vừa qua đời vào lúc 12h trưa cùng ngày vì căn bệnh COVID-19

Bác sĩ Mai Trọng Minh là đồng nghiêp của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong tám nhân viên y tế đầu tiên cảnh báo về nguy cơ của chủng virus corona mới SARS-CoV-2.



Bệnh viện Trung ương Vũ Hán thông tin, bác sĩ Mai đã không may lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình phòng chống dịch. Nguồn tin của tờ South China Morning Post còn cho biết bác sĩ Minh bị nhiễm bệnh cùng một thời điểm với bác sĩ Lý Văn Lượng. Vị Phó Trưởng khoa mắt bắt đầu rơi vào tình trạng nguy kịch trong hơn 1 tuần trở lại đây.

Chân dung bác sĩ Mai Trọng Minh. Ảnh: HXNEWS.COM

Được biết, bác sĩ Mai Trọng Minh quê ở thành phố Vũ Hán. Ông vào làm việc tại Bệnh viên Trung ương Vũ Hán từ khi tốt nghiệp trường y năm 1986 cho đến nay. Sau hơn 30 năm cống hiện cho ngành y, bác sĩ Minh luôn được nhắc đến là người tài giỏi, có trách nhiệm trong công việc, hết lòng vì người bệnh.

Bác sỹ Mai là thành viên quan trọng của Health Expres - một dự án bệnh viện mắt lưu động chữa trị mắt cho các bệnh nhân đục thủy tinh thế không đủ khả năng chi trả cho phẫu thuật ở Trung Quốc. Ông đã thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật về mắt và từng được phong tặng danh hiệu "Đại sứ Vũ Hán".



Phó Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cũng từng có nhiều bài viết được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành mắt của Trung Quốc. Ông là ủy viên Hội nhãn khoa Hồ Bắc, ủy viên Hội nhãn khoa Vũ Hán, thành viên Hiệp hội bác sĩ bệnh đục thủy tinh thể Hồ Bắc.

Sau khi hay tin bác sĩ Mai qua đời, rất nhiều người quen và bệnh nhân của ông đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc.

Bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời hôm 7/2

Bác sĩ Giang Học Khánh

Như vậy, bác sĩ Mai Trọng Minh là bác sĩ thứ 3 của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán qua đời vì COVID-19, sau bác sĩ khoa Mắt Lý Văn Lượng (34 tuổi, qua đời ngày 7/2) và Giám đốc Ngoại khoa Giang Ngọc Khánh (55 tuổi, qua đời ngày 1/3).

Không chỉ ở Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, hàng chục bác sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng. Trong số này, có những người chết vì nhiễm bệnh, số còn lại chết vì làm việc quá sức. Theo số liệu thống kê hôm 17/2 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Trung Quốc (CDC), tính đến ngày 11/2, nước này có hơn 3.000 trường hợp nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2. Từ đó đến nay số ca nhiễm mới chưa được cập nhật.

Your browser does not support HTML5 video.

Những bác sĩ đã tử vong vì COVID-19

Kiều Đỗ (t/h)