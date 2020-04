Thêm một người nổi tiếng nhiễm COVID-19, lần này là Hoa hậu Trái đất 2011 Olga Alava

Ngày 3/4, trang fanpage chính thức của Miss Earth đã đăng tải thông tin Hoa hậu Trái đất 2011 Olga Alva nhiễm COVID-19 . Cụ thể, dòng tin tức này như sau: "Hoa hậu Trái đất 2011, Olga Alava đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Chúng tôi cầu nguyện và mong bạn nhanh chóng khỏe lại. Hãy có niềm tin và mạnh mẽ lên nhé. Chúng tôi yêu bạn rất nhiều!".

Ngay sau khi tin tức trên được chia sẻ, Hoa hậu Olga Alava cũng đã cập nhật tình trạng sức khỏe của mình qua một đoạn video trên Instagram cá nhân để yên lòng người hâm mộ. Cô cho biết tình hình Sức Khỏe của cô đã có tiến triển, đang dần ổn định hơn. Hoa hậu cũng lên tiếng khuyên nhủ những người yêu mến cô rằng: "Dịch bệnh đang bùng phát phức tạp, mọi người đừng đợi đến khi xuất hiện những triệu chứng nhiễm COVID-19 mới đến Bệnh viện . Hãy chủ động bảo vệ bản thân bằng cách ở yên trong nhà và có những biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh đúng cách".

Olga Alava SN 1988, hiện đang là người mẫu kiêm nữ doanh nhân. Cô từng chiến thắng cuộc thi cấp quốc gia Hoa hậu Trái đất Ecuador 2011 và sau đó trở thành người đẹp Ecuador đầu tiên đăng quang tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Trái đất. Cô cũng từng đạt được hai danh hiệu Á hậu 3 tại hai cuộc thi sắc đẹp là Hoa hậu Ecuador và Nữ hoàng Mỹ Latin cũng vào năm 2011.

Trước Olga, nhiều người nổi tiếng khác cũng được xét nhiệm kết quả dương tính với COVID-19. Trong đó có cặp vợ chồng Tom Hanks, Idris Elba, Bond Girl Olga Kurylenko,... được xác nhận dương tính với COVID-19. Gần đây nhất là nam diễn viên gốc Hàn nổi tiếng Daniel Dae Kim, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám nước Mỹ như Hawaii 5-0, Lost, Angel và The Good Doctor.

Nam diễn viên thông báo tình trạng của mình trên Instagram cá nhân như sau: "Xin chào mọi người, tôi vừa được chẩn đoán mắc COVID-19, căn bệnh do virus corona gây ra. Hiện tôi vẫn ổn, nhưng tôi muốn chia sẻ hành trình của mình cho các bạn, hy vọng sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho mọi người. Chúc tất cả mọi người an toàn, giữ bình tĩnh và hơn cả là, hãy khỏe mạnh". Nam diễn viên 51 tuổi cũng cho hay do được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời nên sức khỏe nam tài tử đang bình phục rất nhanh.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)