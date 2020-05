Thêm một triệu chứng bí ẩn nhưng vô cùng nguy hiểm được phát hiện ở bệnh nhân nhiễm COVID-19

Ngoài các triệu chứng thông thường, một số bệnh nhân nhiễm COVID-19 còn có những triệu chứng không rõ ràng khiến việc chẩn đoán và chữa trị thêm khó khăn dù chỉ số oxy trong máu đã thấp đến mức nguy hiểm.



Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 có chỉ số bão hòa oxy máu là 70-80%, trong khi ở người bình thường tối thiểu là 95%. Một số trường hợp nghiêm trọng thì chỉ số ở người bệnh có thể xuống dưới 50%.

Ảnh minh họa.



Tuy nhiên, người bệnh trong trường hợp này không có dấu hiệu căng thẳng, vẫn nói chuyện bình thường. Chỉ khi tình trạng giảm oxy máu (hypoxia) đến một mức nhất định, họ mới rơi vào trạng thái bất tỉnh, thậm chí có thể tử vong.



Chính triệu chứng bí ẩn này đang thách thức những nguyên lý cơ bản nhất về y sinh. Trang Guardian cho biết, các bác sĩ đặt tên cho hiện tượng này là "giảm oxy máu vui vẻ" hoặc "giảm oxy máu âm thầm". Hiện tượng này thường hiếm thấy ở các bệnh cúm hay viêm phổi đã đạt mức cộng đồng.



Bác sĩ Mike Charlesworth, chuyên gia gây mê ở Bác sĩ Mike Charlesworth, chuyên gia gây mê ở Bệnh viện Wythenshawe (thành phố Manchester, Anh) bổ sung, thông thường bệnh nhân bị giảm oxy máu do bệnh lý về phổi sẽ có thể trạng rất yếu, nhưng ở bệnh nhân mắc COVID-19 lại rất khó phát hiện ra.

Một bác sĩ ở London cũng tiết lộ từng nhận một ca cấp cứu chỉ có triệu chứng duy nhất là lạnh người. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện bệnh nhân có mức bão hòa oxy máu thấp hơn 30%.

Lúc đầu, ông cho rằng kết quả này là sai vì bình thường bệnh nhân sẽ bị trụy tim nếu giảm oxy máu. Tuy nhiên, khi lấy các mẫu máu kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy mẫu máu bệnh nhân có màu đen thẫm, mức oxy tương đương với những người bị kẹt trên độ cao lớn. Dù được dùng máy trợ thở nhưng bệnh nhân vẫn qua đời chỉ sau 1 tuần.

Ảnh minh họa.

Theo kiến thức y khoa thông thường, các bộ phận quan trọng trong cơ thể như tim và phổi sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực khi lượng oxy giảm, giảm càng nhiều thì mức độ nghiêm trọng càng cao. Khi bảo hòa oxy trong máu xuống dưới 75%, hầu hết bệnh nhân sẽ bị mất nhận thức.





Ngoài ra, ở những bệnh khác, người bệnh khó thở không chỉ vì lượng oxy trong cơ thể giảm mà do cảm nhận được lượng CO2 trong phổi tăng. Vì một số lý do nào đó mà cơ chế này lại không hoạt động trong một số bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Các bác sĩ đang nghiên cứu trong một số thử nghiệm lâm sàng về việc dùng chất giảm đông máu để ngăn chặn hoặc điều trị các biến chứng của COVID-19, trong đó có cả hiện tượng giảm oxy máu và các bệnh lý về hô hấp.



Thùy Nguyễn (t/h)