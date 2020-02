Thêm một trường hợp nhiễm virus corona ở Việt Nam là người Mỹ

Theo thông tin từ PLO, sáng 2/2, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đang cách ly ông TKH (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) vì nghi ngờ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.



Ngay lập tức, bệnh nhân đã được lấy máu xét nghiệm, cách ly theo dõi trong khi chờ kết quả từ vị khách này nhập cảnh Việt Nam ngày 16/1, lưu trú tại phòng 202 khách sạn Triều Hân, 382/1-3 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM. Ngay lập tức, bệnh nhân đã được lấy máu xét nghiệm, cách ly theo dõi trong khi chờ kết quả từ Bệnh viện . Tờ Zing.vn thông tin,

Cụ thể, ngày 14/1 bệnh nhân bay từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay ký hiệu 660 của hãng hàng không China Southern. Đến ngày 15/1, bệnh nhân quá cảnh tại sân bay của Vũ Hán (Trung Quốc) trong vòng 2 tiếng. Ngày 16/1, bệnh nhân tới sân bay Tân Sơn Nhất và di chuyển đến khách sạn Triều Hân.

Đến ngày 26/1, bệnh nhân bắt đầu khởi bệnh, sau đó nhập viện vào ngày 31/1. Bệnh nhân có tiền sử phì đại tiền liệt tuyến, hiện tại không sốt, không đau cơ, bị ho khan và đôi khi còn khó thở.

Báo PLO dẫn lại kết quả xét nghiệm ở bệnh viện: Bạch cầu: 22,9K/mm3, hồng cầu: 4,61M/mm3, tiểu cầu: 388K/mm3, Hct: 42,8%. X-quang ghi nhận tổn thương nhu mô phổi lan tỏa 2 phế trường. Ngày 31/1, kết quả xét nghiệm phết dịch hầu họng khẳng định bệnh nhân dương tính với chủng mới của virus corona (nCoV).

Ngoài bệnh nhân này, khách sạn còn 6 người đang lưu trú và tám nhân viên khác. Ngay sau vụ việc, công an phường và UBND phường 5 yêu cầu khách sạn không nhận thêm khách lưu trú.

Như vậy, tính đến hết ngày 1/2/2020 tại Trung Quốc đã có thêm 45 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do virus corona ở nước này lên 304 người. Việt Nam đã có 07 trường hợp mắc nCoV. Trong đó: 02 cha con người Trung Quốc đã chữa khỏi; 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; nữ lễ tân khách sạn ở Nha Trang và mới nhất là trường hợp người đàn ông này.



