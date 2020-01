Thêm một trường hợp tử vong do virus corona tại Trung Quốc

Ngày 16/1, cơ quan y tế Vũ Hán thông tin về một người đàn ông 69 tuổi tử vong do virus corona gây bệnh viêm phổi lạ.

Trước đó, người đàn ông này mắc bệnh từ hôm 31/12/2019. Theo một số nguồn tin, bệnh tình của ông diễn biến nghiêm trọng hơn từ ngày 4/1. Sau nhiều ngày được tích cực chữa trị bệnh nhân vẫn không thể qua khỏi và đã tử vong hôm 15/1 tại Bệnh viện Vũ Hán Jinyintan ở tỉnh Hồ Bắc.

Một chợ cá ở thành phố Vũ Hán - Trung Quốc, nơi được cho là nguồn lây bệnh virus corona mới. (Ảnh: Kyodo)



Đây là trường hợp thứ hai tại Trung Quốc tử vong do căn bệnh viêm phổi lạ. Trường hợp đầu tiên tử vong trước đó là một người đàn ông 61 tuổi được ghi nhận hôm 9/1. Người này trước đó từng qua lại tại khu vực chợ hải sản Vũ Hán và có tiền sử nhiều bệnh mạn tính.



Mới đây nhất hôm 15/1, chính quyền Nhật Bản xác nhận một người đàn ông ở tỉnh Kanagawa được phát hiện mắc viêm phổi lạ sau khi tới thăm TP Vũ Hán, Trung Quốc hôm 3/1. Ngày 6/1, người đàn ông này trở về Nhật Bản, sau đó bị sốt và đã đi khám bác sĩ. Dù điều trị tới ngày 15/1, người đàn ông này đã hồi phục và được ra viện nhưng Viện Truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản đã thực hiện các xét nghiệm và cho kết quả dương tính virus corona mới gây dịch viêm phổi lạ tại Trung Quốc.



Trước đó, trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi lạ đầu tiên bên ngoài Trung Quốc được ghi nhận tại Thái Lan hôm 13/1. Đó là một phụ nữ Trung Quốc 61 tuổi nhập viện vì sốt cao, khó thở đã được nhập viện cách ly và điều trị ổn định.

Ảnh: AFP



Theo thống kê mới nhất, Trung Quốc chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với virus corona gây bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán. Kết quả xét nghiệm cho thấy 41/59 trường hợp dương tính với virus này. Đã có 2 trường hợp tử vong, 1 trường hợp được xuất viện và 5 người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại virus corona đang có khả năng lây lan hạn chế từ người sang người (lây lan giữa các thành viên trong gia đình )nhưng không loại trừ khả năng bùng phát dịch bệnh mạnh mẽ.

Người đầu tiên tử vong do dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc. Video: VNEWS