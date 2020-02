Thêm một vụ phát hiện thi thể dưới nước ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cùng trong một ngày, người dân trên địa bàn đã liên tiếp phát hiện 2 trường hợp nam giới tử vong dưới nước.

Cụ thể, sáng 12/2, trong lúc đi đánh cá, người dân tá hoả khi phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên.

Sau khi đưa nạn nhân vào bờ, người dân phát hiện thi thể đã có dấu hiệu phân hủy. Nạn nhân đeo đồng hồ dây đen, mặc quần thể thao, áo gió màu đen, trên người không có giấy tờ tuỳ thân, trên tay.

Nhận được tin báo, công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng xuống khám nghiệm thi thể, xác định danh tính và tìm thân nhân.

Nạn nhân được xác định đã tử vong từ 3-5 ngày trước đó. Ảnh: Tiền Phong

Đáng nói, cũng trong ngày 12/2 tại thị xã Tân Uyên, người dân tìm thấy thi thể một nam thanh niên tại hồ nuôi cá trên địa bàn.

Hồ cá nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: PLO

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, nạn nhân là Nguyễn Minh H. (16 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương ). H. phụ giúp việc tại hồ nuôi cá cho một người hàng xóm gần nhà tại phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Tối 11/2, do không thấy H. về nhà như thường ngày nên gia đình em gọi điện cho người chủ hồ để hỏi thăm. Lúc này chủ hồ nói H. đã về rồi. Nghi có chuyện chẳng lành, cả gia đình H. chia nhau đi tìm nhiều nơi nhưng không phát hiện tung tích.

Sáng 12/2, khi tới tìm kiếm ở nhà người chủ hồ cá, gia đình phát hiện có đôi dép của H. nằm trên bờ hồ. Nghi ngờ H. bị rơi xuống nước, gia đình đã thuê thợ lặn tìm kiếm. Không lâu sau đó, thi thể của H. được tìn thấy từ dưới đáy hồ và đưa lên bờ.

Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Công an thị xã Tân Uyên và Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của nam thanh niên.

Công an lấy lời khai chủ hồ nuôi cá. Ảnh: PLO

Đáng chú ý, theo nguồn tin của Tiền Phong, tại khu vực xung quanh bờ hồ nuôi cá nơi xảy ra vụ việc, cơ quan công an phát hiện một số dấu vết nghi là máu của nạn nhân. Đến chiều 12/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên phối hợp điều tra sự việc.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Kiều Đỗ (t/h)