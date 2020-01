Thêm ngày vào tủ thuốc gia đình 7 loại thực phẩm chữa “bách bệnh” sẵn có trong vườn

Hẹ có tác dụng giảm đau tuyến tiền liệt, tăng cường tiêu hóa và ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư dạ dày.

Dùng để tăng hương vị và trang trí cho món ăn, ngoài ra còn được biết với đặc tính chống lại vi khuẩn và chứa lượng chất chống oxy hóa cao. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, đây là một trong những phương thuốc tự nhiên có thể chữa bệnh đái tháo đường, đau đầu và ngăn ngừa co thắt. Tuy nhiên, sử dụng chúng quá liều có thể dẫn đến dị ứng da.

Cây thì là: Đây là loại rau quen thuốc của người Việt, cũng là cây thuốc với công dụng bổ sung máu, tăng cường tiêu hóa, thúc đẩy cảm giác thèm ăn.



Cỏ xạ hương: Thường được dùng cho mục đích kháng khuẩn và chống virut cũng như giảm đau và triệt nấm. Ăn vào còn có tác dụng chữa ho, đau bụng, mất ngủ; giảm đau họng và thậm chí sát trùng khi súc miệng. Nhiều khi, nó còn được dùng như một loại thuốc chống côn trùng tự nhiên.



CÂY BẠC HÀ: Những công dụng chữa bệnh chắc chắn bạn chưa biết. Nguồn: Cây Thuốc Quanh Ta