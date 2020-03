Thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi, đủ điều kiện xuất viện

Đặc biệt, trong số này có 5 bệnh nhân được xác định đã khỏi bệnh, đủ tiêu chuẩn xuất viện gồm: bệnh nhân số 28, bệnh nhân số 35, bệnh nhân số 45, bệnh nhân số 53 và bệnh nhân số 66.

Trước đó, tối 26/6, bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cũng thông báo tin vui cho biết 3 bệnh nhân đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp, dự kiến có thể xuất viện ngày 27/3.

Đó là các bệnh nhân số 22, 23 và 35. Trong đó, bệnh nhân số 22 và 23 mang quốc tịch Anh được xác định nhiễm SARS-CoV-2 ngày 8/3. Bệnh nhân số 35 là công dân Việt Nam N.T.T.N. (29 tuổi, trú quận Hải Châu) - nhân viên siêu thị Điện Máy Xanh từng tiếp xúc với bệnh nhân 22 và 23. Hiện các bệnh nhân ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, có tất cả 38 bệnh nhân COVID-19 đã nhận kết quả âm tính từ 1 đến 4 lần. Ngoài các bệnh nhân trên, bệnh nhân số 29 cũng đã có 4 lần âm tính với COVID-19. Bệnh nhân số 17 và 27 cũng đã 3 lần âm tính.

Số bệnh nhân nhận 2 lần âm tính liên tiếp là bệnh nhân 24, bệnh nhân 25 và bệnh nhân 59. Bệnh nhân số 73 là em bé 11 tuổi ở Hải Dương cũng đã âm tính lần 1 hôm 24/3.

Theo Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị COVID-19 vừa được Bộ Y tế ban hành ngày 25/3, người bệnh COVID-19 được xuất viện khi có đủ 3 tiêu chuẩn.



Thứ nhất là hết sốt ít nhất 3 ngày. Thứ hai là các triệu chứng lâm sàng cải thiện, toàn trạng tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu trở về bình thường, X-quang phổi cải thiện. Thứ ba là có ít nhất hai mẫu liên tiếp bệnh phẩm dịch đường hô hấp (dịch tỵ hầu và họng), lấy mẫu cách nhau 24 giờ trở lên, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

