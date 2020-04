Em ruột nạn nhân bị bỏ thi thể bên lề đường hé lộ về mối quan hệ của anh với những người liên

Trong quá trình điều tra vụ thi thể người quấn trong bao tải bỏ bên lề đường, Công an quận Gò Vấp đã chuyển hồ sơ vụ án sang cho Công an quận Tân Bình để tiếp tục thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật . Theo Công an quận Tân Bình, việc chuyển giao hồ sơ này là do nạn nhân được xác định tử vong ở địa phận quận.

Cũng theo Công an quận Tân Bình, lực lượng chức năng hiện đang làm việc với những người liên quan đến cái chết của ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Bước đầu, những người liên quan khai rằng, nạn nhân tử vong do bị điện giật ở quận Tân Bình. Vì lo sợ nên đã cho thi thể vào bao tải đem qua quận Gò Vấp để giấu.

Công an quận Tân Bình cũng cho biết, hiện chưa có kết luận sơ bộ về cái chết của ông Cường. Bởi những người liên quan khai mỗi người một kiểu. Hơn nữa, việc giải phẫu tử thi nạn nhân chưa có kết luận cuối cùng nên chưa xác định được nạn nhân có phải tử vong do điện giật hay không.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Đinh Phú Vinh (em ruột ông Cường) cho biết, gia đình đã nắm bắt được thông tin cơ quan điều tra đang làm việc với những người liên quan đến cái chết của anh trai. “Họ là người quen của gia đình , vẫn thường hay nhờ anh Cường qua sửa chữa vật dụng trong nhà và phụ giúp việc khi cần”, ông Vinh cho biết.

Nơi phát hiện thi thể ông Cường

Ông Vinh cũng nói thêm, không biết biết lý do vì sao khi xảy ra sự việc những người này không thông báo tới Công an mà lại làm như vậy với anh trai mình. Ông Vinh mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc. "Công an vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể nói được gì, chúng tôi đang chờ kết luận chính thức từ cảnh sát", anh Vinh nói.

Trong ngày 21/4, luật sư Nguyễn Đình Thuận – đại diện pháp lý của gia đình nạn nhân cho biết, đang chuyển thủ tục, hồ sơ luật sư từ Công an quận Gò Vấp sang Công an quận Tân Bình.

Nói về lời khai ban đầu của những người liên quan, luật sư Thuận cho biết, nếu đúng như vậy thì hành vi của họ đã thể hiện sự kém hiểu biết về pháp luật và có thể dẫn đến những rắc rối pháp lý do chính những người chứng kiến cái chết.

"Nếu những người đó giữ nguyên hiện trường, tri hô và báo công an thì khi đó họ sẽ là những người làm chứng. Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác minh đây là hành vi cố ý di chuyển xác nạn nhân, những người này có thể bị xem xét về hành vi xâm phạm thi thể", luật sư Thuận nói.

Luật sư Thuận nhấn mạnh, cần phải làm rõ thời điểm ông Cường tử vong để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết.

