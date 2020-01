Thêm vụ sản phụ mất con bất thường tại bệnh viện, nghi có điều uẩn khúc?

Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), theo lời anh N.V.Q., vào ngày 28/12 khi phát hiện vợ ra dịch hồng, anh Q. lại đưa vợ đến Bệnh viện để thăm khám và được khuyên nhập viện.

Thời gian nhập viện bắt đầu từ 13h26p cho đến tối, vợ anh Q. tiếp tục ra máu kèm theo đau bụng. Các nhân viên tiến hành thăn khám và đo tim thai, nhân viên y tế đều cho rằng đó là dấu hiệu bình thường và yêu cầu sản phụ tiếp tục chờ đợi để tử cung mở thêm.

Bệnh viện Từ Dũ nơi xảy ra vụ việc

Từ 19h30 đến 20h tối cùng ngày, anh Q. liên tục thông báo tình trạng của vợ cho nhân viên y tế nhưng đều được thông báo là phải chờ đợi, không có hướng xử lý khác. Cho đến 22h khi thấy vợ quá đau đớn, anh lại một lần nữa liên hệ điều dưỡng. Thế nhưng, khi kiểm tra, nhân viên y tế xác định tim thai con của anh Q. đã ngừng đập, phải mổ gấp để cứu mẹ.





Hình ảnh minh họa

Một bác sĩ trong kíp mổ thông báo đến gia đình nguyên nhân tử vong của thai nhi là do nhau bong non và dây rốn quấn cổ, thởi điểm đó là 1h sáng. Anh Q. và gia đình không đồng ý về lời giải thích của bệnh viện mà cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của thai nhi là do ekip trực đã thờ ơ, tắc trách. Còn lãnh đạo Bệnh Viện Từ Dũ cho rằng đây là sự cố y khoa đáng tiếc và thông báo, sẽ sớm phản hồi cụ thể với báo chí và có câu trả lời cụ thể cho gia đình sau khi lập hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân chính xác việc thai nhi tử vong.

Hiện, vụ việc này đang được Sở Y tế TP.HCM vào cuộc rà soát, kiểm tra.

Sản phụ mất con oan uổng khi đến sinh tại Bệnh viện II Lâm Đồng- Báo Thanh Niên

Minh Tú (t/h)