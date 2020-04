Thêm vụ xét xử “siêu tốc” bị cáo không đeo khẩu trang, chống đối người thi hành công vụ ở Bắc Ninh

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh đưa tin, TAND huyện Yên Phong vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Quýnh về tội Chống người thi hành công vụ. Quýnh bị cáo buộc có hành vi không chấp hành đeo khẩu trang, có thái độ thách thức, đập phá điện thoại, ngăn cản lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 13h ngày 7/4, Quỳnh đi xe máy từ thôn Thiểm Xuyên qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực sân bóng của thôn để sang thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung chơi với bạn. Quýnh có mang theo khẩu trang nhưng không đeo các cán bộ tại chốt đã nhắc nhở rồi cho Quýnh qua chốt.

Quýnh tiếp tục di chuyển đến phòng trọ của bạn là anh Nguyễn Văn Phú (SN 1992, ở cùng thôn) để chơi và ăn uống. Ăn uống xong, Phú điều khiển xe chở Quýnh về thôn Thiểm Xuyên qua một đường khác.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Quýnh đi xe của Phú qua chốt kiểm dịch về nhà trọ ở thôn Ấp Đồn thì tiếp tục bị tổ công tác nhắc nhở đeo khẩu trang thì mới cho qua chốt. Thấy vậy, Quýnh không chấp hành mà còn văng tục, vòng xe quay lại và đi theo một đường khác sang thôn Ấp Đồn.

Đến khoảng 16h45 cùng ngày, Quýnh lại điều khiển xe từ thôn Ấp Đồn đi qua chốt kiểm dịch để về thôn Thiểm Xuyên. Khi đi qua chốt, Quýnh không đeo khẩu trang nên tiếp tục bị nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang. Quýnh không chấp hành và bịa lý do khẩu rang rách.

Bị cáo Quýnh tại phiên tòa xét xử (ảnh Báo Bắc Ninh)

Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Thư – Cán bộ y tế thôn, thành viên tổ kiểm soát dịch đã đưa cho Quýnh 1 khẩu trang y tế mới, đề nghị đeo nhưng đối tượng vẫn không cầm, tiếp tục chửi bậy.

Một số thành viên trong tổ kiểm soát địch dã tiến hành giải thích nhưng Quýnh vẫn không nghe và tiếp tục văng bậy. Sau đó, Phó trưởng Công an xã Thụy Hòa là Nguyễn Văn Đức (Tổ phó tổ kiểm soát, làm nhiệm vụ tại chốt) sử dụng điện thoại của mình để quay lại hành vi chống đối của Quýnh. Quýnh liền chửi anh Đức, giật điện thoại ném vỡ màn hình.

Sau đó, Quýnh bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở Công an xã làm việc. Đồng thời, cơ quan chức năng đưa đi giám định tài sản là chiếc điện thoại và có kết luận: “Giá trị thiệt hại của chiếc màn hình điện thoại di động bị hư hỏng là 4.853.000 đồng”. Ngày 12/4, anh Nguyễn Hồng Quân (anh trai Quýnh) đã bồi thường cho anh Nguyễn Văn Đức số tiền 5,5 triệu đồng.

Tại phiên xử, Quýnh đã thừa nhận vi phạm của mình. HĐXX nhận định, bị cáo có nhân thân xấu, từng bị Công an huyện Yên Phong xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh người, ngoài ra còn có 1 tiền sự khác liên quan đến hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội , ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đặc biệt là trong thời điểm cả nước đang phòng chống dịch bệnh. Chính vì tế, HĐXX tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù, tính từ ngày 7/4.

Nga Đỗ (t/h)