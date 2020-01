Cảnh sát cơ động Hà Nội tung quân tuần tra trước xuân Canh Tý 2020

Thực hiện theo kế hoạch số 2759 của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trận tự trên toàn thành phố Hà Nội vào dịp tết Canh Tý 2020, Tiểu đoàn CSCĐ số 5 và đại đội 3 đã xây dựng kế hoạch thực hiện làm hai giai đoạn, giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn tấn công trấn áp tội phạm.



Điểm danh chuẩn bị cho đêm tuần tra.

Đêm 25/12, Pv báo Sức Khỏe Cộng đồng đã có cơ hội được theo chân các chiến sĩ CSCĐ thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, Công an T.P Hà Nội) trong quá trình tuần tra kiểm soát. Gần 21h, các chiến sỹ bắt đầu điểm quân số cho kíp trực đầu tiên, làm nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến phố khu vực Ba Đình, nơi có các cơ quan đầu não của đất nước. Kíp trực này sẽ kết thúc lúc 1 giờ sáng và bàn giao cho kíp 2 làm nhiệm vụ 4 giờ tiếp theo.

Mỗi tổ tuần tra có 4 chiến sỹ đi trên 2 xe máy, được vũ trang đầy đủ.

Mỗi tổ gồm 4 cán bộ, chiến sĩ đi trên 2 xe máy để có thể tuần tra kiểm soát tốt nhất, hỗ trợ nhau khi phát hiện, truy đuổi các đối tượng nghi vấn. Những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với lỗi nhẹ được nhắc nhở, những trường hợp nghiêm trọng sẽ bị phạt hành chính. Đối với các đối tượng có biểu hiện ngổ ngáo, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu sẽ bị yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ, thậm chí là lục soát để ngăn ngừa việc các đối tượng vận chuyển hàng trái phép.

Hai đối tượng phóng nhanh vượt ẩu và bất ngờ bỏ chạy vào ngõ khi phát hiện CSCĐ đã bị đuổi theo dừng xe và lục soát.

Nếu phát hiện đối tượng nào gây mất trật tự công cộng, tổ tuần tra sẽ giải quyết tại chỗ hoặc giải về công an phường sở tại. Những đối tượng vi phạm hình sự như mang hàng "nóng", hàng cấm như các loại ma túy sẽ bị tổ tuần tra áp giải về đồn xử lý.

Một thanh niên bỏ chạy khi phát hiện CSCĐ đã bị đuổi kịp.

Khoảng 22h, khi đang tuần tra trên phố Đội Cấn, tổ tuần tra phát hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy đã bất ngờ quay đầu, chạy nhanh vào ngõ khi phát hiện CSGT. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã tiến hành truy đuổi, khi vào sâu trong ngõ khoảng 300m thì tổ tuần tra đuổi kịp, yêu cầu dừng xe xuất trình giấy tờ cũng như kiểm tra trang phục và cốp xe. Hai đối tượng này cho biết vì một người không đội mũ bảo hiểm, sợ bị phạt nên đã bỏ chạy, các đối tượng sau đó đã bị xử lý hành chính.

Đến khoảng 23h, trên đường Hoàng Hoa Thám đoạn giao với phố Ngọc Hà, tổ tuần tra phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, tuy nhiên nam thanh niên đã không dừng mà quay xe bỏ chạy vào ngõ. Tổ tuần tra đã nhanh chóng tổ chức truy đuổi, khoảng 200m thì đuổi kịp, yêu cầu dừng xe lập biên bản.

Một trường hợp đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm đã bị dừng xe xử lý.

Tiếp đó, khi đang tuần tra trên phố Đội Cấn đoạn gần đường Bưởi, tổ tuần tra phát hiện một nam thanh niên đang có hành vi khống chế một cô gái trong khi nạn nhân co rúm, la hét. Tổ tuần tra đã tiến đến, xác minh đây là cặp đôi đã từng yêu nhau nhưng chia tay từ nhiều tháng trước, chàng trai muốn quay lại nên đã nhiều lần đến làm phiền nhà cô gái.

Sau khi hòa giải tại chỗ không thành, tổ tuần tra đã đưa 2 người này về phường sở tại để có thể nói chuyện rõ ràng trước sự giám sát từ xa của công an phường, tránh gây mất trật tự khu phố.

Trung úy Lê Tuấn Huy (Tổ trưởng tổ TTKS thuộc đại đội 3, tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an T.P Hà Nội) cho biết: “Bắt đầu từ đợt cao điểm từ ngày 15/12/2019 Công An TP Hà Nội đã mở tấn công và trấn áp tội phạm trên địa bàn TP Hà Nội, đơn vị đã phát hiện một số vụ việc các đối tượng mang theo hàng cấm, hàng "nóng" và đã bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý. Dù điều kiện làm việc là đêm khuya, nhiều hôm mưa dầm gió bấc nhưng anh em chiến sỹ vẫn bảo ban nhau cố gắn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cảnh sát cơ động Hà Nội tuần tra xuyên đêm trấn áp tội phạm dịp tết.