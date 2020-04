Thi thể đang phân hủy chồng chất trên xe tải ở New York đợi đến lượt được hỏa táng

Khoảng 11h ngày 29/4, Cảnh sát nhận được điện thoại thông báo về việc phát hiện mùi khó chịu từ hai chiếc xe tải đậu bên ngoài nhà tang lễ ở Đại Lộ Utica, quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ. Cảnh sát cho biết, khi họ tới nơi, trong hai xe tải có hàng chục thi thể đang phân hủy.

Theo tin từ CNN, cảnh sát cho biết có khoảng 60 thi thể trên 4 chiếc xe tải. Nhưng NBC New dẫn lời các quan chức cho biết, có khoảng 50 thi thể trên 4 chiếc xe tải, bao gồm xe U-Haul (loại thường dùng khi chuyển nhà, không phải xe đông lạnh).

Hệ thống nhà xác, nhà tang lễ, nghĩa trang, hỏa táng ở thành phố này đã bị quá tải trong nhiều tuần qua. Lý do là bởi dịch COVID-19 bùng phát mạnh khiến số người tử vong tăng vọt. Có ít nhất 14.000 người ở thành phố đã chết vì COVID-19.

Giám đốc một nhà tang lễ ở thành phố New York cho biết, số lượng thi thể chuyển từ Bệnh viện đến và số lượng thi thể cần mai táng hoặc hỏa táng bị quá tải. Việc các thi thể đang phân hủy trong xe tải đặt ngoài đại lộ Utica đông đúc người qua lại cho thấy sự đau thương mà thành phố này đang hứng chịu vì dịch COVID-19

Nhà tang lễ Andrew T. Cleckley ở khu Flatlands, Brooklyn, thành phố New York

Tờ New York Times dẫn lời một quan chức giấu tên cho rằng, nhà tang lễ trên đã hết chỗ để thi thể ở bên trong. Họ phải dùng đến xe tải dông lạnh để bảo quản thi thể đợi đến lượt được hỏa táng. Theo quy định, các nhà tang lễ phải để thi thể chờ mai táng, hỏa táng trong điều kiện thích hợp để thi thể không bị phân hủy.

Ông Eric Adams – Chủ tịch quận Brooklyn cho biết, các xe tải bị cảnh sát phong tỏa đã đầy, đây là sự thật quá kinh hoàng đối với các gia đình có người thân ở trong đó.

Còn theo ông John De Pietro – chủ tòa nhà bên cạnh nhà tang lễ cho biết, 5 chiếc xe tải đỗ bên ngoài nhà tang lễ từ ngày 28/4. “Có thi thể bên trong xe tải và xe van. Thi thể được đựng trong túi, chồng lên nhau. Tôi không thể nói bên trong có bao nhiêu thi thể, nhưng chúng chật kín xe”, ông De Pietro nói.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ, theo thông kê của Worldometer đến sáng 30/4 (giờ Việt Nam) ghi nhận Mỹ trong 24 giờ qua có thêm 27.586 ca nhiễm COVID-19 mới, lên tổng cộng 1.063.351 ca nhiễm. Số người tử vong hiện là 61.618, tăng 2.352 người trong 24 giờ qua. Theo hãng tin Reuters, số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ hiện đã ngang ngửa với số người chết do cúm mùa giai đoạn 2017-2018.

New York tiếp tục là bang có số người nhiễm và tử vong cao nhất Mỹ nhưng nhìn chung dịch ở khu vực này đã chạm đỉnh. Trong 24 giờ qua, bang này ghi nhận thêm 4.708 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 306.158 người. Số ca tử vong tăng 330 người, lên 23.144 trường hợp.

Nga Đỗ (t/h)