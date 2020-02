Hoàn tất khám nghiệm tử thi, Tuấn 'khỉ' đã được hỏa táng

Đã hỏa táng thi thể Tuấn "khỉ"

Ngày 16/2, theo báo Tuổi trẻ Online đưa tin từ cơ quan chức năng huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, thi thể Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đã được gia đình hỏa táng.

Trước đó, vào ngày 13/2 lực lượng công an phát hiện nơi ẩn nấp của nghi phạm đặc biệt nguy hiểm Lê Quốc Tuấn tại một khu nhà hoang thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (giáp ranh xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi). Địa điểm này thuộc khu đất có diện tích hơn 10.000m2, địa hình rất phức tạp. Để bắt được Tuấn "khỉ", lực lượng công an đã lên nhiều phương án tiếp cận, đồng thời sử dụng cảnh sát đặc nhiệm và nhiều lực lượng khác truy bắt.

Thi thể Tuấn "khỉ" đã được hỏa táng

Được biết, quá trình truy bắt, Tuấn đã chống đối quyết liệt và bắn 3 phát đạn AK (1 phát lép, 2 phát nổ) để tìm cách tẩu thoát. Do vậy, khi đứng trước tình hình này, công an đã chọn giải pháp nổ súng, tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho người dân và cán bộ chiến sĩ.

Vào chiều ngày 14/2, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra, cơ quan chức năng đã làm thủ tục giao thi thể của Tuấn cho gia đình Tuấn để an táng. Tại Trung tâm hỏa táng và công viên nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM), thi thể Tuấn đã được hỏa táng.





Từ Thượng úy công an đến "ác quỷ"

Nói đôi chút về tiểu sử của Tuấn "khỉ", báo Tiền Phong thông tin, Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình. Bố làm phụ xe đưa đón học sinh, còn mẹ mở tiệm kinh doanh tại nhà. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp THPT, Tuấn “khỉ” tham gia nghĩa vụ quân sự 2 năm. Hết thời hạn, Tuấn xuất ngũ về nhà phụ mẹ công việc kinh doanh

Năm 2009, Tuấn xin đi nghĩa vụ Công an và được phân công về phục vụ tại trại giam Chí Hòa (thuộc Công an TP Hồ Chí Minh). Nhiệm vụ của Tuấn tại đơn vị là áp giải các bị cáo trong các vụ án hình sự ra tòa để phụ vụ công tác xét xử.

Cũng trong khoảng thời gian làm việc tại trại giam, Tuấn tiếp tục ôn luyện thi tuyển vào ngành Công an. Tuấn thuộc đối tượng ưu tiên là người đang phục vụ trong ngành nên trúng cử vào trường trung cấp Công an.

Sau khi tốt nghiệp, Tuấn trở thành chiến sĩ Công an với cấp bậc thượng úy (cho đến thời điểm gây án). Bắt đầu từ năm 2015, Tuấn được điều động về Công tác tại Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Hành trình truy bắt Tuấn "khỉ" (Ảnh: Tuổi trẻ)

Vào chiều ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết), Tuấn cùng em họ là Lê Quốc Minh đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh chơi tài xỉu. Chơi thua bạc, Tuấn rời đi và quay lại với khẩu AK và nổ súng khiến nhiều người thương vong. Sau đó, Tuấn cướp khoảng 1 tỷ đồng rồi lên xe máy SH rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến 4 người tử vong tại chỗ còn một người bị thương sau đó được nhân dân đưa đi cấp cứu.

Tiếp đó, tối cùng ngày trên đường tẩu thoát, Tuấn đến nhà ông T.N.B. (tại Trung An, xã Tân Thạnh Đông) cướp xe máy. Trong khi giằng co, Tuấn rút súng đe dọa rồi để lại 11 triệu đồng cho nạn nhân. Đến rạng sáng ngày 30/1, một người dân chạy ô tô trên đường 472 hướng về đường Trung An (đoạn qua cầu Bến Nảy) thì thấy một người đàn ông nằm gục ven đường cạnh xe máy.

Khi người này chạy đến kiểm tra thì bị một người đàn ông chạy từ trong bụi ra nã đạn liên tiếp vào xe ô tô định cướp nhưng không thành. Người dân đó cũng nhanh chóng lên xe, đạp ga chạy thoát thân.



Phải mất đến 15 ngày, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và vây bắt ráo riết, tích cực, lực lượng công an đã tiêu diệt được Tuấn "khỉ".





Minh Tú