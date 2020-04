Thi tốt nghiệp THPT 2020: Công khai phổ điểm học bạ và phổ điểm thi tốt nghiệp để dư luận giám sát

Để đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo và đảm bảo phân luồng trong định hướng giáo dục nghề nghiệp, trong cuộc họp với các bộ, ngành trung ương về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào ngày 21/4 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, các đại biểu nhấn mạnh nguyên tắc thi tốt nghiệp THPT là “học gì, thi nấy” có tính đến việc giảm tải nội dung (giảm độ khó, độ phân hoá của đề thi) cho phù hợp với hoàn cảnh của giáo dục trong điều kiện đất nước phải phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Toàn quốc sẽ có đề thi thống nhất (gồm 1 đề chính, 1 đề dự phòng); với các môn thi trắc nghiệm thì mỗi thí sinh sẽ có 1 mã đề riêng. Các đại biểu đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố đề cương để các trường tổ chức giảng dạy và ôn tập cho học sinh sau khi đi học trở lại.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã khiến kỳ thi năm nay phải tổ chức lùi lại sau ngày 1/7 cũng là lúc Luật Giáo dục 2019 đã có hiệu lực. Do đó, kỳ thi phải đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật là kỳ thi tốt nghiệp THPT.



Các ý kiến cũng thống nhất giao UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức kỳ thi; trong đó, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong từng mắt xích của quy trình tổ chức thi (quản lý đề, in sao đề, coi thi, chấm thi, công bố kết quả…); việc tổ chức coi thi do địa phương quyết định, có đảo giáo viên coi thi giữa các trường trong tỉnh.

Hội đồng thi của tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, in sao đề thi. Trong những ngày thi thực hiện quản lý đề thi, bài thi tại điểm thi. Sau khi thi kết thúc, Hội đồng thi quản lý bài thi, tổ chức chấm thi, công bố kết quả thi.



Sẽ công khai dữ liệu giữa phổ điểm học bạ và phổ điểm thi tốt nghiệp để dư luận giám sát



Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ đã phối hợp với Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Tư pháp để xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2020.



Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ là căn cứ để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc theo đúng chuẩn đầu ra, bảo đảm giáo dục toàn diện, tránh tình trạng học tủ, học lệch. Từ đó, đây sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh chương trình, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với thực tiễn theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch và chất lượng, ngoài các giải pháp hành chính, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức các môn thi trắc nghiệm. Những môn này sẽ được chấm bằng máy với quy trình giám sát chặt chẽ (bản chất là chấm tập trung trong toàn quốc). Các địa phương tổ chức chấm các bài thi tự luận như những năm trước.

Bộ trưởng Nhạ cho biết thêm, sau khi có kết quả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành phân tích, đánh giá, công khai dữ liệu so sánh giữa phổ điểm học bạ và phổ điểm thi tốt nghiệp của các địa phương để dư luận giám sát.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng trân trọng tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ ngành, ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia, các em học sinh,… để sớm hoàn thiện phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.



Các trường đại học được chủ động tuyển sinh nhiều đợt

Liên quan đến công tác tuyển sinh cao đẳng đại học năm 2020, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, việc tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp năm nay do các trường tự chủ thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học, gắn với lộ trình đổi mới giáo dục đại học trong những năm qua.

Do đó, các trường có thể chủ động thi tuyển theo nhiều đợt và bằng nhiều hình thức. Bằng cách này sẽ hạn chế tình trạng thí sinh và gia đình tập trung tại các tỉnh thành lớn, gây căng thẳng xã hội và lãng phí tiền của. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để các trường tổ chức tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

Thực tế, công tác tuyển sinh đại học và cao đẳng những năm gần đây chỉ có khoảng 10% các trường top trên hình thành nhóm có tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng hoặc sử dụng các chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; các trường còn lại kết hợp xét tuyển qua học bạ và căn cứ kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển đầu vào…

