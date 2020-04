Thị trường bất động sản suy giảm trong 5 năm trở lại đây

Theo đó, các phân khúc cung cấp cho thị trường trong quý I đều giảm mạnh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây là tác động chung của mọi nền kinh tế trên thế giới không chỉ riêng Việt Nam.

Trong đó, phân khu đất nền có nguồn cung khan hiếm; chỉ riêng tại thị trường TP.HCM DKRA Vietnam ghi nhận trong Quý 1/2020 có 3 dự án mới đáng chú ý ra mắt thị trường, cung cấp khoảng 175 nền, giảm đến 74% so với nguồn cung mới của quý trước (khoảng 677 nền) và giảm 32% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là quý có nguồn cung thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay.Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt 81% (khoảng 142 nền), giảm 77% so với lượng tiêu thụ của quý trước và giảm 37% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với các phân khu khác, chỉ số tăng trưởng cũng không khả quan hơn khi mọi số liệu cho thấy đều giảm. Cụ thể, với phân khu căn hộ toàn thị trường có 7 dự án được mở bán trong Quý 1 , cung ứng khoảng 1,547căn hộ, giảm 70% nguồn cung so vớiquý trước và giảm 47% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt 74% (khoảng 1,146 căn), giảm đến 74% so với quý trước. Quý 1/2020 cũng là quý ghi nhận nguồn cung mới và lượng tiêu thụ thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay.

Phân khu nhà phố và biệt thự cũng giảm nhẹ nhưng lại có những dấu hiệu khả quan khi Tỷ lệ tiêu thụ trong quýđạt 50% nguồn cung mới (khoảng 359 căn), tăng nhẹ so với quý trước và tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.