Thị trưởng San Francisco ban bố tình trạng khẩn cấp

Một quan chức hàng đầu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã cảnh báo người dân rằng, các chuyên gia y tế dự đón virus corona mới sẽ lây lan sang Mỹ. CDC cũng khuyến cáo người dân cần chuẩn bị ứng phó với sự lây lan virus này ở Mỹ trong khi dịch bệnh đang phát tán nhanh ở Hàn Quốc, Italya, làm rấy lên lo ngại, kinh tế toàn cầu sẽ bị “tổn thương”.

Trước tình hình trên, ngày 25/2, Thị trưởng San Francisco – bà London Breed đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố này trước nguy cơ bùng phát của virus corona chủng mới.

Bà London Breed - thị trường San Francisco

Bà Breed nhấn mạnh: “Bức tranh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Chúng ta chứng kiến sự lây lan của virus corona chủng mới ở nhiều khu vực trên thế giới mỗi ngày. Chúng ta cần phải thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết để bảo vệ thành phố”.

Bà Breed tái khẳng định, tuyên bố trên sẽ giúp cho thành phố chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để thúc đẩy kế hoạch, tăng cường nhân sự và đảm bảo việc hoàn trả chi phí trong tương lai.

Trong 57 ca nhiễm virus, 40 người là hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess ở Nhật, 3 người trở về từ Trung Quốc và 14 trường hợp tại Mỹ. Trong 14 ca này, 2 ca là lây từ người sang người.

Ở một diễn biến khác, mặc dù đang có chuyến thăm Ấn Độ những Tổng thống Trump cũng thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh. Trên trang cá nhân của mình, ông Trump có viết, dịch bệnh lần này là “vấn đề sẽ biến mất”. Song các chuyên gia lo ngại nó sẽ trở thành đại dịch, lây lan nhanh sang châu Âu và Trung Đông.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở châu Âu và Trung Đông

CDC đang áp dụng cách tiếp cận song song, vừa nỗ lực chống dịch vừa triển khai các chiến lược giảm thiểu tối đa các tác động của dịch với cộng đồng. CDC đã tổ chức 17 cuộc gọi khác nhau đến hơn 11.000 công ty và tổ chức, bao gồm sân vận động, trường đại học , lãnh đạo tôn giáo, nhà bán lẻ và các tập đoàn lớn. Giới chức Mỹ đang nói chuyện với cơ quan y tế các thành phố, hạt, tiểu bang về việc sẵn sàng hủy bỏ các sự kiện ở nơi đông người, đóng cửa trường học và các bước khác.

Tính đến nay, thế giới đã ghi nhận 80.390 ca nhiễm và 2.711 trường hợp tử vong liên quan đến dịch Covid-19.

Nga Đỗ (t/h)