Thiên thần nội y Cara Delevingne chia tay người tình đồng giới sau 1 năm cưới

Theo Daily Mail, chuyện tình giữa siêu mẫu Cara Delevingne đình đám một thời và nữ diễn viên Ashley Benson đã chấm dứt sau 2 năm hẹn hò, chuẩn bị kỉ niệm 1 năm cưới. Được biết, cả hai vừa mới chia tay vào tháng trước, điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nguồn tin này cho biết: "Cara và Ashley luôn có những căng thẳng với nhau nhưng đến giờ, mối quan hệ của họ mới thực sự tan vỡ". Đại diện của cả hai vẫn chưa tiết lộ thêm điều gì, nhưng trên MXH cặp đôi đã không còn nhắc đến tên nhau.

Từ tháng 6/2018, cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò sau khi bị phát hiện đang hôn nhau thắm thiết tại sân bay Heathrow (London, Anh). Tuy nhiên, mãi tới tháng 6/2019, Cara mới chính thức xác nhận mối quan hệ và khoe ảnh khóa môi với Ashley kỉ niệm 1 năm bên nhau. Hai tháng sau, cặp đôi khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi tổ chức kết hôn tại nhà thờ Little Vegas, chính thức về chung một nhà. Cặp đôi đã mời nhiều người nổi tiếng tới dự như cặp vợ chồng Nick Jonas, diễn viên Charlize Theron,... Cả hai đều ăn mặc rất đơn giản, chụp ảnh bên chiếc Cadillac hồng cổ điển, đám cưới chỉ tốn khoảng hơn 300 USD.

Trước đó, Delevingne đã công khai cô là người song tính (thích cả nam lẫn nữ), với đàn ông cô rất 'ngoan hiền và nhu mì', nhưng khi yêu phụ nữ cô lại có tính cách 'đối lập hoàn toàn'. Về lý do giữ kín chuyện tình cảm đồng giới , Cara từng chia sẻ trên Elle: "Tôi không muốn hành động bí mật đến mức mọi người nghĩ rằng tôi xấu hổ về điều gì. Nhưng tôi không thích công khai người mình yêu, không muốn bị mọi người chú ý".

Cara Delevingne là siêu mẫu nổi tiếng, từng catwalk cho hãng thời trang nội y Victoria's Secret. Bên cạnh đó, cô cũng là một diễn viên , từng tham gia vào bộ phim Suicide Squad đình đám của DCU. Dù đã tạm gác lại công việc người mẫu , Cara vẫn thường xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang, làm đại diện nhiều nhãn hàng. Ashley Benson người mẫu, diễn viên tại Mỹ, từng đảm nhận vai diễn Hanna Marin của bộ phim Pretty Little Liars.

Chi Nguyễn (t/h)